Proteste în Minneapolis după moartea lui Alex Pretti

Moartea lui Alex Pretti a intensificat tensiunile deja existente în Minneapolis, în urma unui alt incident din 7 ianuarie, când Renee Good, o femeie americană, a fost împușcată mortal de un agent ICE în același oraș. Duminică, sute de locuitori s-au adunat în fața unui memorial improvizat ridicat în amintirea lui Alex Pretti, în ciuda temperaturilor scăzute.

„Sunt tristă și furioasă din cauza acestei pierderi”, a declarat Lucy, o locuitoare din Minneapolis. „Dar nu mi-e frică să fiu aici și nu mi-e frică să continui lupta și să apăr ceea ce este drept”, a adăugat aceasta.

Clinton și Obama cer reacție civică, Trump acuză democrații pentru violențe

Fostul președinte Bill Clinton a declarat duminică: „Este de datoria tuturor celor care cred în promisiunea democrației americane să se ridice și să-și exprime opinia”. Clinton a acuzat administrația Trump de „minciuni” în legătură cu cele două decese recente din Minneapolis.

Barack Obama a cerut, de asemenea, o „reacție” din partea cetățenilor, subliniind că valorile fundamentale ale democrației americane sunt „atacate”.

Pe de altă parte, Donald Trump a pus responsabilitatea pe seama democraților din oraș și stat. „Din păcate, doi cetățeni americani și-au pierdut viața din cauza haosului provocat de democrați”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social.

Părinții îl apără și resping acuzațiile de „terorism”

Autoritățile federale au susținut că Alex Pretti reprezenta o amenințare pentru agenți în momentul incidentului. Ministrul securității interne, Kristi Noem, l-a acuzat de „terorism”, afirmând că acesta ar fi fost înarmat. Totuși, o analiză realizată de AFP asupra mai multor videoclipuri din timpul evenimentului contrazice această versiune.

În imagini, Alex Pretti apare ținând un telefon în mână, filmând polițiști înarmați. După ce intervine pentru a apăra o manifestantă aruncată la pământ, este imobilizat de agenți și stropit cu gaz lacrimogen. În timp ce este îngenuncheat și ținut la sol, un agent pare să scoată o armă de la centura sa, iar ulterior se aud mai multe focuri de armă. Cel puțin zece gloanțe au fost trase asupra lui Pretti, au constatat martorii oculari.

Părinții lui Alex Pretti au acuzat administrația Trump că răspândește „minciuni dezgustătoare” despre fiul lor, descris ca fiind „un om cu o inimă mare”.

Tensiuni între autoritățile federale și cele locale

Moartea lui Alex Pretti a generat o reacție amplă din partea opoziției politice și a comunității locale. Senatorul democrat Chris Murphy a declarat la CNN: „Faptul că administrația Trump minte cu atâta ușurință ar trebui să îngrijoreze opinia publică americană”.

În sprijinul cererii de clarificare a evenimentelor, 60 de companii din Minnesota, inclusiv mari corporații precum Target și General Mills, au semnat o scrisoare deschisă solicitând „dezamorsarea imediată a tensiunilor și colaborarea între autoritățile locale, regionale și federale pentru identificarea unor soluții concrete”.

Guvernatorul de Minnesota, democratul Tim Walz, a cerut ca investigația să fie condusă de autoritățile locale, subliniind că „nu putem avea încredere în statul federal”.

Un judecător federal a dispus sâmbătă seara păstrarea tuturor probelor legate de moartea lui Alex Pretti. În ciuda tragediei, șeful poliției de frontieră, Greg Bovino, a declarat duminică la CNN că „victimele sunt agenții” și a lăudat „munca excelentă” a acestora.