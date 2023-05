El a susținut că funcția politică de lider al PNL București este una „lipsită de putere”.

„Chiar dacă pare a fi o poziție foarte puternică sau foarte importantă, fiind funcția politică cea mai mare din partid, mă refer la nivel local, fiind președinte PNL București, este o funcție lipsită de sens. Și asta nu numai la PNL, dar și la PSD, și la USR. Pe statutele noastre, acum, este o poziție lipsită de putere, nu de sens”, a afirmat Ciucu.

„Eu nu stau în funcții doar așa, decorativ. Ori am o putere reală ca să pot să iau niște decizii, ori nu am. Din punctul meu de vedere, în politică îți exerciți puterea acolo unde o ai. Şi eu am putere la Sectorul 6 ca primar ca să fac lucruri pentru oameni”, a adăugat edilul sectorului 6.

El a subliniat însă că un motiv pentru care un liberal își poate dori funcția de lider al organizației București este că din această poziție este, practic, candidatul partidului la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Ciucu a susținut însă că, prin renunțarea la șefia PNL București, „am dat un semnal că nu mă interesează, în acest moment, o candidatură la Primăria Municipiului București”.

Ciprian Ciucu a fost la conducerea PNL Bucureşti în perioada 24 iulie 2021-28 februarie 2023.

Recomandări REPORTAJ. Am mers patru ore alături de protestatarii AUR. Ce i-a motivat să vină de la sute de km distanță la chemarea singurului lider de partid din România care e pomenit de susținători pe numele mic: ”George”

De planul trimis de Ciucu lui Nicușor Dan depinde susținerea PNL pentru edil

Pe 1 februarie, PNL Bucureşti, condus încă de Ciprian Ciucu, a anunțat că i-a cerut primarului general Nicușor Dan rezolvarea a 10 indicatori, în 6 luni după care, în funcție de rezultate, PNL va decide dacă îl mai sprijină sau nu politic pe edil. Investițiile în termoficare, consolidarea clădirilor cu risc seismic și revitalizarea parcurilor se numără printre măsurile care au termen de rezolvare 31 iulie.

Pe 3 martie, Nicuşor Dan a spus că unele dintre obiectivele fixate sunt în derulare de un an şi jumătate, iar până pe 31 iulie va rezolva cele mai multe dintre ele și că va face un bilanţ „la momentul potrivit”.

Surse din conducerea PNL au precizat însă recent pentru Libertatea că Nicolae Ciucă așteaptă de la filiala PNL București, condusă interimar de Hubert Thuma după demisia lui Ciucu, „să facă o propunere”, după 31 iulie.

„La cum a performat până acum Nicușor Dan la Primăria Capitalei, este așteptată o propunere de la Organizația București a PNL”, au spus sursele din vârful partidului condus de premierul Ciucă pentru Libertatea.

Dacă PNL îi va retrage sprijinul politic, acordat în vremea în care partidul era condus de Ludovic Orban, acest lucru înseamnă că Nicușor Dan va avea greutăți în a obține majoritatea necesară pentru ca proiectele sale să fie aprobate în Consiliul General. Totodată, șansele să câștige un nou mandat la PMB în 2024 ar putea scădea.

Playtech.ro Gestul uluitor făcut de Harry la încoronare! Regele Charles se va înfuria teribil, nu era momentul

Viva.ro Ce s-a întâmplat când Prințesa Diana a confruntat-o direct pe Camilla. Replica pentru amanta lui Charles i-a uimit pe mulți

TVMANIA.RO Ramona Păuleanu, aventuri alături de gemenii săi. „Sunt încăpățânați amândoi”. EXCLUSIV

FANATIK.RO Orașele din România unde este cel mai bine să trăiești astăzi. Costurile mici îți fac viața foarte bună

Știrileprotv.ro Moda la încoronarea Regelui Charles al III-lea. Ținute memorabile purtate de reginele şi prinţesele din străinătate | FOTO

Observatornews.ro Moartea fulgerătoare a Carminei Schaas, medic renumit din Iaşi. S-a prăbuşit în faţa colegilor: epuizarea i-ar fi adus sfârşitul. "A fost Dumnezeu pe pământ"

Orangesport.ro Gigi Becali, pus la punct de cea mai bună fotbalistă a României în două rânduri! "Sunt remarci puţin spus penibile la adresa unei femei"

Unica.ro Așa a apărut Carmen Iohannis la încoronarea Regelui Charles. Detaliul care o să stârnească un val de reacții. Ce s-a aflat despre Prima Doamnă