O nouă cerere de insolvență: „Nouă bibliorafturi, atent verificate”

Edilul și-a exprimat speranța că de această dată documentația va trece de filtrul judecătorilor fără chichițe administrative neașteptate. El consideră că solicitarea insolvenței este necesară pentru redresarea companiei.

„STB a depus o nouă cerere de insolvență. Nouă bibliorafturi, atent verificate. Cred că nu este cazul să ne jucăm cu viitorul transportului public și cu stabilitatea financiară a Primăriei Municipiului București. Sper că de data aceasta cererea să aibă bască”, a precizat, marți, Ciprian Ciucu, pe Facebook.

STB a depus prima cerere de intrare în insolvență, la Tribunalul Bucureşti, pe 6 august 2026. Judecătorii au respins cererea pe 18 august.

„Respinge cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitorul Societatea de Transporturi Bucureşti STB, faţă de nedepunerea tuturor documentelor prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 66 alin. (7) teza finală din Legea nr. 85/2014 coroborat cu art. 134 alin. (5) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, disjunge cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditori în prezentul dosar şi dispune înaintarea lor la dosarul nr. 30071/3/2026. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii”, se arăta în decizia Tribunalului București.

Reacția lui Ciucu după motivarea instanței

După ce a analizat motivarea instanței în dosarul în care nu a fost acceptată cererea de insolvență a STB, Ciprian Ciucu a precizat pe 20 august: „Ce a însemnat faptul că STB nu a depus toate documentele necesare? STB nu i-a trecut fiecare dintre miile de salariați cărora le datorează bilete de odihnă și tratament, cu nume și prenume și cu adresele lor cu tot. STB îmi spune că acest lucru este foarte greu de făcut și că această decizie, odată devenită publică, le-ar fi creat probleme pe legea datelor cu caracter personal/GDPR. Așa o fi, salarații ar trebui să se înscrie la masa credală, fiecare în parte, pentru biletele de odihnă și tratament”.

Ciucu a precizat, în trecut, că transportul public de suprafață reprezintă o povară importantă pentru bugetul Capitalei, iar datoriile și penalitățile STB au ajuns la valori foarte mari.

Potrivit primarului general al Capitalei, insolvența ar permite implementarea unui plan de restructurare fără întreruperea transportului public și fără afectarea salariilor angajaților.



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