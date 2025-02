Eroarea, care a avut loc în aprilie anul trecut, a fost ratată de un angajat de plăți și de un al doilea funcționar desemnat să verifice tranzacția înainte ca aceasta să fie aprobată pentru a fi procesată a doua zi.

Un al treilea angajat a sesizat eroarea la o oră și jumătate după ce plata a fost procesată, iar tranzacția a fost în cele din urmă anulată câteva ore mai târziu.

Niciun ban nu a plecat

Niciun ban nu a plecat de la Citi, care a informat Rezerva Federală și o instituție care se ocupă de bani, respectiv Office of the Comptroller of the Currency (OCC) cu privire la această eroare.

Citi a transmis Reuters că „controalele sale detective” au identificat cu promptitudine eroarea de introducere a datelor între două conturi de registru și că a anulat intrarea, adăugând că incidentul nu a avut niciun impact asupra băncii sau clientului.

Potrivit unui raport intern consultat de FT, anul trecut au existat 10 erori iminente de un miliard de dolari sau mai mult la Citi, în scădere față de 13 în anul precedent.

Amenzi

Luna trecută, directorul financiar al Citi, Mark Mason, a declarat că banca investește mai mult pentru a rezolva problemele sale de conformitate.

În iulie anul trecut, Citi a fost amendată cu 136 de milioane de dolari pentru progrese insuficiente în rezolvarea acestor probleme, iar în 2020 a fost amendată cu 400 de milioane de dolari pentru unele eșecuri legate de riscuri și date.

Probleme și la alții

Nu este prima oară când astfel de sume imense sunt trimise: un furnizor de energie din Marea Britanie a trimis în 2022 clienților cecuri în valoare de două trilioane de lire sterline, în vreme ce în 2013 PayPal a trimis unui client în cont suma de 92 de cvadrilioane, adică 92.000 de trilioane de dolari, conform Economic Times.

