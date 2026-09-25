Patru metode de îndepărtare a graffitiului sunt testate în prezent pe clădirile din București. Proiectul este derulat de autoritățile locale împreună cu o echipă de arhitecți și restauratori.

Testare-pilot de curățare a fațadelor clădirilor de graffiti

Arhitecții și restauratorii au încercat vineri, 25 septembrie, patru tipuri de metode care îndepărtează mâzgălelile. Este vorba despre o testare-pilot de curățare a fațadelor clădirilor de grafitti! Aceste metode au fost testate, cu permisiunea proprietarului, pe Hotelul Banat din București, situat în Piața C.A. Rosetti, care este tapetat „de sus până jos” cu afișe și graffiti.

„Arhitecți și restauratori au încercat patru tipuri de metode care îndepărtează mâzgălelile. O vor alege pe cea mai eficientă, în funcție de stratul de vopsea, de compoziția ei, dar și de tipul de material pe care e aplicată”, a precizat Primăria Municipiului București (PMB) pe pagina de Facebook.

Metodele folosite

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, își dorește să scoată la „lumină" clădirile vandalizate. Au fost testate, așadar, patru metode.

Prima este cea cu laser, considerată, potrivit municipalității, „cea mai sigură metodă”, pentru că „acționează eficient pe orice suprafață: tencuială, piatră, metal, lemn”.

A doua metrodă a fost prin sablare abrazivă. „E o abraziune controlată cu jet puternic de aer de diferite presiuni, amestecat cu o pulbere abrazivă. Metoda merge foarte bine pe piatră, similipiatră, mortare și tencuieli. Nu e recomandată pe sticlă sau plastic, pentru că le mătuiește”, conform sursei citate.

A treia variantă a fost cu soluții chimice. „Se aplică solvenți care înmoaie vopseaua de graffiti și facilitează îndepărtarea ei cu un simplu șervețel. Se pretează pe sticlă, plastic și materiale neporoase”, explică reprezentanții PMB.

Ultima metodă folosită este cea cu jet de abur, considerată „foarte eficientă pentru îndepărtat afișe și adezivii acestora”.

Reprezentanții primăriei susțin că o curățare a unei suprafețe pe metru pătrat depinde de cantitatea și de compoziția chimică a vopselei, dar și de tipul de material pe care a fost aplicată.