Susține Susține

Radu Miruță, revoltat după ce a stat o oră în coloană pe Valea Oltului: „Patru oameni lucrau, iar coordonatorul era la o pensiune”

Alexandru Vlaicu
Alexandru Vlaicu
Jurnalist
Comentează
Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor cu telefonul la ureche după ce a fost blocat în trafic pe Valea Oltului. Doi muncitori execută lucrări de protejare a versanților
Radu Miruță, blocat în trafic pe Valea Oltului. Foto: Radu Miruță/Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a stat vineri, 25 septembrie, peste o oră la coadă pe Valea Oltului, timp în care s-a dat jos din mașină și a observat că în zonă lucrau doar patru oameni. Acesta critică dur modul în care se execută lucrările de stabilizare a versanților pe DN7.

Cuprins:

Patru oameni munceau, restul „priveau Oltul curgând”, în timp ce coordonatorul lor era „la o pensiune”

Ministrul Radu Miruță s-a „alăturat” șoferilor blocați pe Drumul Național 7 și a cerut măsuri drastice după ce a stat în coloană pe Valea Oltului. După ce a pățit-o pe propria piele, ministrul le-a cerut scuze șoferilor care petrec ore în șir blocați pe acest drum din cauza lucrărilor de montare a plaselor de protecție și a barierelor de retenție.

„Am stat și eu astăzi în coada de mașini formată pe Valea Oltului. Peste o oră. În timpul acesta am studiat cum se lucrează și am cerut să văd obligațiile din contract. Nu este normal. Le cer eu scuze transportatorilor și șoferilor care au stat ore în șir la coadă! O fac în numele celor care nu înțeleg că responsabilitatea înseamnă nu doar să treci niște obligații pe hârtie, ci și să te asiguri că ele sunt respectate în teren și că nu îngreunează inutil viața oamenilor”, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul interimar al Transporturilor.

El a explicat că după ce a stat mai bine de o oră în coloană, a coborât din mașină la punctul care genera blocajul și a văzut doar patru oameni care munceau acolo, restul „priveau Oltul curgând”, în timp ce coordonatorul lor ar fi fost „la o pensiune”.

„Patru oameni lucrau. Mai mulți stăteau într-o parcare și priveau Oltul curgând. Am încercat să aflu cine coordonează activitatea care bloca unul dintre cele mai aglomerate drumuri din România. Răspunsul a fost elocvent: «Nu este aici. Este la o pensiune, mai în amonte»”, a mai susținut Miruță.

Miruță i-a sunat pe șefii CNAIR și DRDP Craiova

Ministrul spune că traficul era oprit haotic pe DN7, pentru perioade prea lungi, fără o organizare a lucrărilor care să minimizeze impactul asupra circulației. Menționăm că aproape la fiecare postare a autorităților cu privire la lucrările de stabilizare a versanților de pe Valea Oltului există cel puțin o persoană care se plânge de perioadele lungi petrecute în trafic în această zonă.

A fost nevoie ca ministrul interimar al Transporturilor să simtă pe propria piele haosul din trafic, pe DN7, pentru a fi luate măsuri.

„Verificând cu CNAIR condițiile de intervenție de acolo, în situații excepționale, firma care execută lucrările poate opri traficul pentru maximum 15 minute. În realitate, un domn cu stația în mână oprea traficul pentru mult mai mult. Cel puțin atât cât am stat eu acolo. Iar oamenii stăteau la coadă, pe ambele sensuri, cu nervii întinși la maximum, sub pretextul că «se lucrează»”, mai scrie Miruță.

Acesta anunță că a luat legătura cu directorul general al CNAIR și cu directorul DRDP Craiova cărora le-a cerut ca „de acum înainte, să se asigure că va fi în permanență un responsabil din partea CNAIR la fața locului”.

Persoana respectivă trebuie „să se asigure că traficul nu este oprit fără noimă, că ordinea operațiunilor este optimizată astfel încât circulația să fie afectată cât mai puțin și că persoana responsabilă de coordonarea acestor manevre este acolo unde trebuie să fie, nu pe terasa unei pensiuni”.

Ministrul cere ca lucrările să fie făcute „cu respect”

Radu Miruță recunoaște că lucrările sunt necesare, dar cere ca ele să fie făcute „cu respect” pentru oamenii care folosesc drumul.

„Da, lucrările presupun și oprirea traficului. (...) Dar pe una dintre cele mai intens circulate șosele din România nu în orele cu trafic maxim, nu pentru mai mult timp decât prevede contractul și, mai ales, nu fără ca cineva să fie acolo pentru a se asigura că lucrurile se întâmplă așa cum trebuie. Lucrările trebuie făcute. Dar trebuie făcute cu respect pentru oamenii care folosesc drumul”, a mai spus ministrul Transporturilor.

Restricțiile de trafic au fost instituite în mai multe zone de pe DN7 încă din martie 2026 pentru a fi executate lucrări de stabilizare a versanților. Ulterior, restricțiile de pe sectorul cuprins între Călimănești - Căciulata și Câinenii Mari au fost prelungite până la data de 15 noiembrie 2026.

Intervenţiile sunt necesare deoarece zona este caracterizată de rocă instabilă, iar întreruperea lucrărilor ar putea conduce la desprinderea unor blocuri de piatră şi la producerea unor accidente grave.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Ministerul Transporturilor CNAIR drdp Valea Oltului dn7 restrictii de circulatie Radu Miruță
Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Răsturnare de situație! Sorin Grindeanu i-a dat vestea personal lui Ilie Bolojan! Anunțul care zdruncină din temelii clasa politică
Unica.ro
Răsturnare de situație! Sorin Grindeanu i-a dat vestea personal lui Ilie Bolojan! Anunțul care zdruncină din temelii clasa politică
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Mărturisire șocantă a lui Roberto Carlos: „Mi-au lăsat contul pe zero. Vineri am primit o grămadă de hârtii de a căror existență nu știam”
Gsp.ro
Mărturisire șocantă a lui Roberto Carlos: „Mi-au lăsat contul pe zero. Vineri am primit o grămadă de hârtii de a căror existență nu știam”
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
Gsp.ro
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
Parteneri
România o plânge! Au anunțat acum, e doliu mare în film! A murit actrița legendară din filmul românesc adorat de generații... Pierderea e imensă, durerea de neconsolat...
Libertateapentrufemei.ro
România o plânge! Au anunțat acum, e doliu mare în film! A murit actrița legendară din filmul românesc adorat de generații... Pierderea e imensă, durerea de neconsolat...
Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a făcut istorie și care nu va fi uitată niciodată! ADIO, doamnă iubită!
Avantaje.ro
Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a făcut istorie și care nu va fi uitată niciodată! ADIO, doamnă iubită!
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
ALTE ȘTIRI
O „broscuță”de 60 de ani, la RAR: mașina vine de la o bătrânică din Italia. Sursă foto: Facebook/ RAR.
Știri România
20:43
O „broscuță” din 1967 a ajuns la RAR. Mașina legendară este din prima generație care a avut discuri de frână la roțile din față
Dorin Chioțea, redactor-șef Libertatea
Știri România
19:06
5 știri by Libertatea - Actualitate: Ghețarul ascuns din inima Munților Apuseni / eMAG a stabilit data pentru Black Friday 2026
Parteneri
România, între neîncredere și conspiraționism. Expert: „Instituțiile slabe și analfabetismul funcțional amplifică tensiunile”
Adevarul.ro
România, între neîncredere și conspiraționism. Expert: „Instituțiile slabe și analfabetismul funcțional amplifică tensiunile”
Antena 1, delay de 12 secunde la Suedia – România: Isak a marcat, mingea era la 60 de metri de Radu
Fanatik.ro
Antena 1, delay de 12 secunde la Suedia – România: Isak a marcat, mingea era la 60 de metri de Radu
Veniturile externe nedeclarate pot fi impozitate cu până la 70%. Contestația la ANAF are termen 45 de zile
Financiarul.ro
Veniturile externe nedeclarate pot fi impozitate cu până la 70%. Contestația la ANAF are termen 45 de zile
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Elle.ro
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
Viva.ro
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
MONDEN
Ilan Laufer
Stiri Mondene
18:49
Ilan Laufer, investiție record de 12 milioane de euro. Ce afacere și-a deschis fostul ministru pe o suprafață de 13.000 de metri pătrați
Smiley și Ian pe scena Red Bull SoundClash | Foto: Red Bull
Stiri Mondene
18:30
Alături de cine a apărut Smiley în fața a 6.000 de oameni în București: „Experiență interesantă”
Parteneri
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Copilul de 4 ani căutat de 250 de oameni a fost găsit mort. S-a înecat la câteva sute de metri de casă
Observatornews.ro
Copilul de 4 ani căutat de 250 de oameni a fost găsit mort. S-a înecat la câteva sute de metri de casă
Știre în curs de desfășurare // Numele uriaș dorit în Guvernul Siegfried Mureșan. Ce răsturnare halucinantă! Mulți, foarte mulți români condamnă alegerea..
Libertateapentrufemei.ro
Știre în curs de desfășurare // Numele uriaș dorit în Guvernul Siegfried Mureșan. Ce răsturnare halucinantă! Mulți, foarte mulți români condamnă alegerea..
Parteneri
Gsp.ro
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
Gsp.ro
L-a refuzat pe Gigi Becali: „Să vin la FCSB să fac 9 victorii din 9 și tot să nu fie de ajuns? Eu am drumul meu”
Parteneri
Adevărul crud despre apa cu lămâie! Ce se întâmplă cu adevărat în corpul tău dacă o bei zilnic
Mediafax.ro
Adevărul crud despre apa cu lămâie! Ce se întâmplă cu adevărat în corpul tău dacă o bei zilnic
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Fosta iubită a lui Vlad Bălțățeanu, mărturii cutremurătoare: „Eu am reușit să plec, Valentina nu a mai apucat” Tânăra susține că și ea a fost abuzată
Wowbiz.ro
Fosta iubită a lui Vlad Bălțățeanu, mărturii cutremurătoare: „Eu am reușit să plec, Valentina nu a mai apucat” Tânăra susține că și ea a fost abuzată
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Imagini sfâșietoare în Filiași! Sicriul cu trupul neînsuflețit al Valentinei a fost adus la casa părintească
Wowbiz.ro
Imagini sfâșietoare în Filiași! Sicriul cu trupul neînsuflețit al Valentinei a fost adus la casa părintească
Nadia Comaneci si Nicu Ceausescu, idila despre care inca se mai vorbeste. Detaliul aparut acum
Redactia.ro
Nadia Comaneci si Nicu Ceausescu, idila despre care inca se mai vorbeste. Detaliul aparut acum
Se oprește apa caldă în București! Cât durează întreruperea și ce sectoare vor fi afectate
Kanald.ro
Se oprește apa caldă în București! Cât durează întreruperea și ce sectoare vor fi afectate
POLITIC
Andrea Chiș, fostă judecătoare, propusă la șefia Ministerului Justiției în cabinetul Siegfried Mureșan Sursă foto: Facebook /Andrea Chiș.
Politică
19:07
Cine este Andrea Chiș, surpriza de la Justiție în Guvernul Siegfried Mureşan: „Nu mă așteptam”
Premierul desemnat Siegfried Mureșan la o conferință de presă în Parlament. Foto: Hepta
Politică
15:51
Cum arată Guvernul Mureșan. Numele-surpriză din lista de miniștri
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Alex Dobre, negocieri pentru un transfer stelar: a fost la un pas să plece de la Rapid la un club uriaș din Marea Britanie
Fanatik.ro
Alex Dobre, negocieri pentru un transfer stelar: a fost la un pas să plece de la Rapid la un club uriaș din Marea Britanie
Super El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni
Spotmedia.ro
Super El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni
Ultimele știri
Lifestyle
22:29
Vrei o cafea mai bună acasă? Evită aceste 5 greșeli frecvente
LiveText
Fotbal
19:56
LiveScore: Suedia - România în Liga Națiunilor. S-a marcat de 3 ori în prima repriză pe Strawberry Arena
Infrastructura
22:24
Radu Miruță, revoltat după ce a stat o oră în coloană pe Valea Oltului: „Patru oameni lucrau, iar coordonatorul era la o pensiune”
Știri Externe
22:18
Vladimir Putin vrea să adoarmă Europa: „Nu ne pregătim pentru niciun fel de luptă”
Citește mai multe
TRENDING
Știri Externe
15:55
Tensiuni în Marea Baltică. Rusia a ridicat un detașament de avioane de luptă și a declanșat o operațiune comună: „Nu a fost niciodată atât de vulnerabilă”
Lifestyle
24 sept.
Luna plină din septembrie 2026: când o vezi și ce zodii sunt influențate
Lifestyle
00:00
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 26 septembrie – 2 octombrie 2026. Lună Plină în Berbec
Auto
14:08
Cea mai vândută mașină din Europa în august 2026: modelul a depășit Dacia Sandero și Volkswagen Golf
horoscopul zilei de astăzi 14 septembrie 2026 pentru zodia ta - dragoste, bani sau sanatate
Lifestyle
21:50
Horoscop 26 septembrie 2026. Vărsătorii se vor agita astăzi mai mult decât de obicei, deși intuiesc că nu are niciun rost
Prim plan mana unui medic pune o picatura de sange in eprubeta intr-un laborator Sursă: Profimedia Images
Sănătate și Fitness
21:31
Testul de sânge care poate descoperi atacurile de cord în doar 10 minute
Un băiat îmbrăcat într-o jachetă din denim gri stă ghemuit în stânga, privind spre o femeie blondă îmbrăcată într-o jachetă din denim și cu o eșarfă albă Ea zâmbește către un bărbat îmbrăcat într
Cultură și Vacanțe
21:08
Se apropie prima minivacanță din anul școlar 2026-2027. Cât costă o fugă la munte în weekendul 3-5 octombrie
Turnurile de veghe din orașul costier Sur, din Oman
Cultură și Vacanțe
19:51
Paradoxul din Oman: țara cu cea mai ciudată graniță din lume și stațiunea exotică unde românii pot ajunge cu zbor direct
Premiera la Centrul de transfuzie sanguina Bucuresti
Sănătate și Fitness
18:52
Premieră la Centrul de Transfuzie București. Dr. Lucia Grijac: „Suntem deschizători de drum, până la 40 de pacienți au beneficiat deja”
Noua carte de identitate, prezentată de MAI. FOTO: Vlad Chirea
Știri România
11:44
Cum îți faci cartea electronică de identitate în 2026: pași, costuri și acte necesare
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
Cum pastrezi merele peste iarnă
Lifestyle
17 sept.
Cum păstrezi corect merele peste iarnă, ca să reziste până în primăvară
O mașină încarcă la o pompă într-o benzinărie din București, 27 iulie 2026
Știri România
18:51
România se află printre țările din UE cu cele mai mari scumpiri la benzină în august 2026. Prețurile la carburanți au crescut cu 26,7% într-un singur an
Poluarea râului Vâlsan de către stația de epurare Brădetu, 30 august 2026. Sursă foto: Fundația Centura Verde.
Știri România
17:35
Aspretele, cel mai rar pește de apă dulce din Europa, în pericol: „Fie îl salvăm acum, fie îl pierdem pentru totdeauna”
Premierul desemnat Siegfried Mureșan la o conferință de presă în Parlament. Foto: Profimedia
Știri România
15:25
Siegfried Mureșan vrea comasarea voluntară a comunelor: „O primărie la o comună mai mare, în loc de trei primării la trei comune mici”
Fortul 13, Jilava
Reportaj
Știri România
13:00
Am deschis ușa și am intrat în iad: ce ascunde Fortul 13 Jilava, locul unde oamenii erau zdrobiți de foame, frig și întuneric!
Sinteza Zilei, Antena 3 CNN. Sursa foto: captură Youtube / Antena 3 CNN
Analiză
Opinii
08:50
Monologuri în loc de dezbateri: cum arată talk-show-urile televiziunilor de știri
Nicu;or Dan
Opinii
24 sept.
Când jumătate trag „hăis” și jumătate „cea”
stalp-energie-cifre-piata-energie
Opinii
23 sept.
Energia României sub Bolojan: între promisiuni, proiecte întârziate și o arhitectură energetică în criză
Bani românești, lei
Opinii
23 sept.
Sentimentul economic, între cauză și semnal
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu