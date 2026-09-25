Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a stat vineri, 25 septembrie, peste o oră la coadă pe Valea Oltului, timp în care s-a dat jos din mașină și a observat că în zonă lucrau doar patru oameni. Acesta critică dur modul în care se execută lucrările de stabilizare a versanților pe DN7.

Patru oameni munceau, restul „priveau Oltul curgând”, în timp ce coordonatorul lor era „la o pensiune”

Ministrul Radu Miruță s-a „alăturat” șoferilor blocați pe Drumul Național 7 și a cerut măsuri drastice după ce a stat în coloană pe Valea Oltului. După ce a pățit-o pe propria piele, ministrul le-a cerut scuze șoferilor care petrec ore în șir blocați pe acest drum din cauza lucrărilor de montare a plaselor de protecție și a barierelor de retenție.

„Am stat și eu astăzi în coada de mașini formată pe Valea Oltului. Peste o oră. În timpul acesta am studiat cum se lucrează și am cerut să văd obligațiile din contract. Nu este normal. Le cer eu scuze transportatorilor și șoferilor care au stat ore în șir la coadă! O fac în numele celor care nu înțeleg că responsabilitatea înseamnă nu doar să treci niște obligații pe hârtie, ci și să te asiguri că ele sunt respectate în teren și că nu îngreunează inutil viața oamenilor”, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul interimar al Transporturilor.

El a explicat că după ce a stat mai bine de o oră în coloană, a coborât din mașină la punctul care genera blocajul și a văzut doar patru oameni care munceau acolo, restul „priveau Oltul curgând”, în timp ce coordonatorul lor ar fi fost „la o pensiune”.

„Patru oameni lucrau. Mai mulți stăteau într-o parcare și priveau Oltul curgând. Am încercat să aflu cine coordonează activitatea care bloca unul dintre cele mai aglomerate drumuri din România. Răspunsul a fost elocvent: «Nu este aici. Este la o pensiune, mai în amonte»”, a mai susținut Miruță.

Miruță i-a sunat pe șefii CNAIR și DRDP Craiova

Ministrul spune că traficul era oprit haotic pe DN7, pentru perioade prea lungi, fără o organizare a lucrărilor care să minimizeze impactul asupra circulației. Menționăm că aproape la fiecare postare a autorităților cu privire la lucrările de stabilizare a versanților de pe Valea Oltului există cel puțin o persoană care se plânge de perioadele lungi petrecute în trafic în această zonă.

A fost nevoie ca ministrul interimar al Transporturilor să simtă pe propria piele haosul din trafic, pe DN7, pentru a fi luate măsuri.

„Verificând cu CNAIR condițiile de intervenție de acolo, în situații excepționale, firma care execută lucrările poate opri traficul pentru maximum 15 minute. În realitate, un domn cu stația în mână oprea traficul pentru mult mai mult. Cel puțin atât cât am stat eu acolo. Iar oamenii stăteau la coadă, pe ambele sensuri, cu nervii întinși la maximum, sub pretextul că «se lucrează»”, mai scrie Miruță.

Acesta anunță că a luat legătura cu directorul general al CNAIR și cu directorul DRDP Craiova cărora le-a cerut ca „de acum înainte, să se asigure că va fi în permanență un responsabil din partea CNAIR la fața locului”.

Persoana respectivă trebuie „să se asigure că traficul nu este oprit fără noimă, că ordinea operațiunilor este optimizată astfel încât circulația să fie afectată cât mai puțin și că persoana responsabilă de coordonarea acestor manevre este acolo unde trebuie să fie, nu pe terasa unei pensiuni”.

Ministrul cere ca lucrările să fie făcute „cu respect”

Radu Miruță recunoaște că lucrările sunt necesare, dar cere ca ele să fie făcute „cu respect” pentru oamenii care folosesc drumul.

„Da, lucrările presupun și oprirea traficului. (...) Dar pe una dintre cele mai intens circulate șosele din România nu în orele cu trafic maxim, nu pentru mai mult timp decât prevede contractul și, mai ales, nu fără ca cineva să fie acolo pentru a se asigura că lucrurile se întâmplă așa cum trebuie. Lucrările trebuie făcute. Dar trebuie făcute cu respect pentru oamenii care folosesc drumul”, a mai spus ministrul Transporturilor.

Restricțiile de trafic au fost instituite în mai multe zone de pe DN7 încă din martie 2026 pentru a fi executate lucrări de stabilizare a versanților. Ulterior, restricțiile de pe sectorul cuprins între Călimănești - Căciulata și Câinenii Mari au fost prelungite până la data de 15 noiembrie 2026.