Cezar Ionaşcu, fostul iubit al Ozanei Barabancea, a publicat acum două zile un videoclip pe Facebook în care oamenii sunt îndemnați să nu mai poarte măşti de protecţie împotriva coronavirusului.

Bărbatul susține în clip că soluţia împotriva coronavirusului „nu este să te protejezi, ci să te împuterniceşti”.

Totodată, tinerii care apar în imagini promovează mesaje precum „Sunt un erou şi fără mască“, „Sunt un om liber!“, „Vreau să comunic”.

Contactat de Libertatea, Cezar Ionaşcu spune că nu a făcut nimic rău și că și-a luat măsuri, prin modul în care a fost realizat clipul, ca să nu poată fi acționat în instanță.

„Nu este sub nicio formă o instigare la nerespectarea legii”

-Libertatea: Domnule Ionașcu, de ce ați postat pe Facebook un clip care îndeamnă lumea la nepurtarea măști de protecție?

-Cezar Ionașcu: Vreau să vă spun că nu este o acțiune împotrivă, ci pentru oameni, pentru iubire și pentru lumină. Am adus lumină oamenilor. Ce am făcut eu a fost să fac acțiune.

-Stați puțin, dumneavoastră ați promovat un clip care îndeamnă la nesupunere față de…

– Nu este sub nicio formă o instigare la nerespectarea legii, nici la a face acte reprobabile, ci un îndemn la bun simț. Eu îndemn oamenii să gândească și să apeleze la liberul arbitru. Eu am adus o rază de lumină, nu a fost nimic altceva decât o declarație sufletească, umană, pentru împuternicirea oamenilor, să le dau o speranță. Am și eu patru copii mici…

-Dar ce înțelegeți prin sintagma „soluția nu este să te protejezi, ci să te împuternicești” din clipul video?

-Adică interacționați cu toți virușii din lume și supraviețuiți lor. Adică o chestie normală.

-Sunt persoane care susțin că ați putea fi încadrat la zădărnicirea combaterii bolilor…

-Nu. Dacă citiți atent, pentru că sunt de meserie avocat pe Cod Penal, am făcut aceste acțiuni exact ca să nu existe vreo încadrare sau vreo lezare a ilicitului. Respect legile, sunt crescut în școală de drept românească. Filmările mele nu au fost de domeniul zădărnicirii combaterii bolilor.

-Dar se vede în imagini cum tinerii își dau jos masca…

-Nu am invitat la nepurtarea măștii, urmăriți atent imaginile! Nu a existat expresia „Dați masca jos”. A existat doar un gest, din întâmplare, o mască dată jos, pentru că omul vorbea la cameră. Dar nimeni nu a zis să se dea masca jos.

-Bun, însă gestul este evident, nu este nevoie de cuvinte.

-(râzând) Asta rămâne la judecata celor care au dreptul să judece.

Replica autorităților. Raed Arafat: „Rog oamenii să nu distribuie aceste materiale video”

Libertatea l-a contactat pe șeful Departamentului de Situații de Urgență, Raed Arafat, persoană abilitată să comunice pe tema COVID-19 în România.

Întrebat ce părere are despre imaginile în care tinerii își dau masca jos, Raed Arafat a răspuns că vorbește la modul general și că Facebook a fost înștiințat de clipurile care îndeamnă la nerespectarea regulilor impuse de autorități.

„Noi am îndemnat populația să nu asculte asemenea lucruri. Știu că Facebook a fost înștiințat despre clipurile care circulă și posibil să se vadă dacă există o incidență penală, dar nu pot decide eu”, a explicat Raed Arafat pentru Libertatea.

Rugămintea mea este ca lumea să nu ia în serios astfel de clipuri și, foarte important, să nu le răspândească, să nu le SHARE-uiască. Astfel de clipuri se bazează pe Like şi pe distribuire. Deci, îndemn oamenii să nu le distribuie, să nu le ia în considerare și să respecte regulile impuse de autorități. Raed Arafat, pentru Libertatea:

Întrebat dacă din punct de vedere legal pot fi întreprinse acțiuni, Raed Arafat a replicat: „Este în analiză dacă aceste lucruri pot intra sub incidența penalului, pentru că aceste clipuri sunt făcute destul de bine, chiar profesionist, se vede că sunt gândite într-un anumit mod care să nu îl incrimineze pe cel care le face”.

„Dar autorul poate zice oricând că el nu a spus ca lumea să nu poarte măști sau să nu se respecte regulile”, a adăugat Raed Arafat pentru Libertatea.



