„Eram în drum spre primărie și tocmai l-am auzit la Morning Glory cu Răzvan Exarhu analiza situației tragice de ieri în urma căreia am fost prinsă în flagrant de radarul poliției cu o viteză de 77 km/h într-un loc unde limita legală este 50 km/h”, a transmis Clotilde Armand, pe pagina sa de Facebook.

Edilul a recunoscut că a greșit, dar a spus că se bucură „că Poliția Română este la datorie în trafic”.

„Voiam să vă spun că are dreptate Răzvan Exarhu atunci când spune că am scăpat «a la moustache». Am greșit, dar mă și bucur că Poliția Română este la datorie în trafic”, a încheiat Clotilde Armand.

Clotilde Armand a fost oprită duminică, 1 octombrie, de Poliția Rutieră pe șoseaua Gheorghe Ionescu-Sisești, din sectorul 1, conducând cu 77 km/h oră, deși limita este 50. Primarul sectorului 1 a fost sancționat cu avertisment scris și 3 puncte penalizare, au declarat surse din poliție pentru Libertatea.