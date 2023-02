„De la începutul acestui an am ridicat peste 100 de autovehicule parcate ilegal. Prea puține pentru câtă nesimțire este din partea unor șoferi. Am dat dispoziții echipajelor Poliției Locale Sector 1 să accelereze acțiunile din teren, să facă o campanie de conștientizare a importanței respectării legislației rutiere și să ridice autovehiculele parcate în dispreț față de lege si față de participanții în trafic”, a scris Armand pe Facebook.

Și a continuat: „Regulile de circulație sunt făcute să fie respectate. Unii cetățeni nu înțeleg de ce este important acest lucru și ne pun viețile în pericol. În Sectorul 1, una din principalele cauze de accidente rutiere pe drumurile publice este parcarea ilegală a vehiculelor în aproprierea trecerilor pentru pietoni”.

Potrivit legii, staționarea vehiculelor pe trecerile de pietoni sau la mai puțin de 25 de metri constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 580 și 725 lei și 3 puncte de penalizare.

