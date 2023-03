Confesiunea unui clujean care încearcă să scape de dependența de jocurile de noroc: „Am pierdut 12.000 de lire în timp ce iubita mea făcea duș”

„M-am născut într-o familie normală, cu părinți muncitori, într-un cartier sărac din Cluj-Napoca, Mărăști, zonei care i se spune Groapa. De mic am fost la sport, la lupte libere, am fost și fotbalist… Până la 14 ani, când ne-am dus, eu și prietenii mei, toți, prin baruri, la păcănele. I-am distrus pe părinți și pe cele două surori”, povestește Răzvan.

„Furam tot din casă, amanetam și jucam”

„Mama mă căuta prin baruri, mă bătea de față cu prietenii. Săracii părinți, nu știau ce să mai facă. Furam tot din casă, amanetam! Aurul din casă a trebuit mutat. Când aveam 16 ani, mama s-a dus în Israel, să întrețină familia, tata s-a chinuit să muncească lăcătuș prin București, după ce fabrica din Cluj-Napoca s-a închis“, se confesează clujeanul.

„Nu știu dacă am avut o traumă… E vorba doar de obișnuință. De mici copii stăteam în sală. Eram acolo zilnic. Jucam de față cu poliția. Fumam țigări la bucată de față cu oamenii legii! Când rămâneam fără bani, duceam la amanet televizoare din alea mari cu tub, cuptoare cu microunde, casetofoane, videouri… Tot ce prindeam”, afirmă șoferul de TIR.

Lună de lună, mama trimitea bani acasă, ca să le scoată de la amanete. Nu știau cum să mă ajute. Soră-mea plângea. Eu nu știam că sunt bolnav. La orice aveam o scuză. Răzvan Rednic:

Recomandări SCUMPIRILE RCA. USR îl atacă pe Ciucă: „Tot primim țeparii ăștia care îi gonesc pe cei onești. Ce spune Ciucă, să nu plătească daunele? Daunele nu dispar”

Bărbatul spune că are doar liceul, dar fără BAC: „M-am dus beat la bacalaureat și m-au dat afară”. A avut impresia că „dacă fug, o să scap”. A lucrat în Spania, Norvegia, Italia și Anglia.

„Prin 2005, m-am dus în Spania, luam 570 de euro pe săptămână, dar nu rămâneam cu nimic din cauza jocurilor. Nu aveam bani de la o săptămână la alta. Până în 2008 am stat”, explică el.

Karolina, femeia vieții lui: „Am plecat, ca să nu sufere”

În 2013, Răzvan a plecat apoi la muncă în Anglia: „Acolo, o perioadă m-am lăsat. Am cunoscut o fată, poloneză, m-am mutat cu ea. Dar am început iar să joc, să mint, să o distrug și pe ea. Nu știa nici ea să mă vindece. Mi se părea că ceea ce face ea față de mine e șantaj emoțional, că vrea să mă ducă la un psiholog”.

Răzvan și Karolina, când formau un cuplu

Relația cu poloneza Karolina, care avea o fetiță, a durat 4 ani.

„Am lucrat ca șofer de TIR 8 ani, câștigam 800-900 de lire pe săptămână, chiar și 1.500 de lire. N-am reușit să acumulez nimic. Karolina e cea mai faină femeie pe care am cunoscut-o în viața mea”, adaugă bărbatul.

Recomandări Patru tinere care au închiriat un apartament de pe Booking de la soția unui consilier local PNL din Brașov au ajuns la un pas de moarte la spital. Gazda fusese avertizată de problemele din casă

El povestește un episod șocant, în care a dat vina pe iubită pentru faptul că a pierdut o avere în doar câteva minute

S-a dus Karolina să facă un duș, până a venit, am pierdut 12.000 de lire (n.r. – circa 66.000 de lei). Am dat vina pe ea, că de ce s-a dus la duș! Răzvan Rednic:

„Am jucat la pariuri online. Pe game-uri, la tenis, masculin. Mă crezi că am jucat și a fost break, break, break, break? Era 1.18 cota pentru serviciu câștigat, am pus 1.000 de lire. Apoi, am băgat 9.000, să-i recuperez, iarăși break și atunci. S-a dus numai în break-uri! Voiam să fac niște bani pentru o excursie, să fac 2.000-3.000 de lire, zic, mergem în excursie, spargem și acolo vreo 4.000…”, rememorează Răzvan.

Listing din telefonul lui Răzvan cu sumele pierdute

În 2017, prin martie, a plecat: „Am cedat, nu mai voiam să lupt, s-o fac să sufere, nici pe ea, nici pe fetița ei. Devii nervos, recalcitrant, e un calvar să stai cu un jucător. Mi-e milă de cei din jurul meu”.

Recomandări SCUMPIREA RCA. Cea mai ieftină asigurare auto obligatorie din România a ajuns 200 de euro, mai mare decât minimumul din Germania și la nivelul unor state din SUA

9 luni, fără să joace: „Probabil m-au speriat cu dusul la clinică”

Cea mai mare perioadă când s-a lăsat a fost de Crăciun, în 2017: „Am intrat pe site-uri, la gambling addiction. Sunt chestiile mult mai reglementate afară. De atunci, nu am mai jucat 8 sau 9 luni. N-am ajuns în clinică. Probabil m-au speriat cu trimisul la clinică sau m-au ambiționat cu asta”.

Mă sunau psihologii noaptea, de la banca Barclays, să nu mai joc. Luam și 3.000 de euro pe lună, dar eu tot n-aveam niciun ban. Dacă puneam la pariuri 100 de lire, nici nu mă uitam la rezultate, nu-mi mai dădea vibe-ul ăla. Răzvan Rednic:

Răzvan m-am mai jucat până în 2018,: „Atunci, am băgat 200 de lei la început și, treptat, am prăpădit repede 4.000. Am plecat iar în Anglia, la muncă”.

„Joc de toate. Alternez între păcănele și pariuri sportive. O să încerc și cu consiliere psihologică. Am un prieten care face terapie cu o specialistă din București, instruită de Gabor Mate“, se încurajează.

„Am venit din Anglia, mi-am luat o dubă de 7,5 tone. Am dat 7.500 de euro, am ținut-o un an. Am vândut-o cu 3.000 de euro, i-am băgat și pe ăia la jocuri”, mărturisește bărbatul.

Sunt muncitor, trag la muncă, sunt respectuos cu lumea, toți mă apreciază la locul de muncă. Nu lipsesc, orice ar fi. Răzvan Rednic:

Țigări și droguri, ca să uite de jocuri

Bărbatul spune că face eforturi pentru a scăpa de viciu. Din această cauză a ajuns să fumeze 30 de țigări zi, „ca să scap de mine. Tot de-aia mă mai și droghez. Când mă droghez, urăsc jocurile de noroc. Și ca să nu mai joc, era să ajung drogangiu de doi lei“. Când încep la jocuri, mă droghez, ca să uit. Două zile nu mă mai interesează să joc”.

Răzvan Rednic susține că este nepot al fostului mare fotbalist Mircea Rednic, actual antrenor: „Tata este văr de-al doilea cu el, s-au născut în aceeași localitate, dar eu nu l-am cunoscut personal”.

Răzvan spune că își pune nădejdea în legea autoexcluderii din săli de pariuri și din cazinouri.

Inițiată de Florin Roman (PNL), în 2020, legea care obligă participanții la jocurile de noroc să prezinte buletinul și să fie înregistrate datele a fost votată în Parlament, în noiembrie 2022.

În expunerea de motive, deputatul a scris că legea ar veni în ajutorul organizatorilor jocurilor de noroc prin „rezervarea dreptului de a interzice accesului persoanelor indezirabile, cât și în sprijinul jucătorilor care, în baza unei cereri, solicită excluderea”.

Practic, în bazele de date s-ar putea vedea ce jucători doresc să nu mai fie acceptați la jocurile de noroc, pe baza unei solicitări, sau ce jucători au devenit indezirabili.

Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat că analizează varianta sesizării Curții Constituționale pentru legea care îi obligă pe toți cei care participă la jocuri de noroc să fie înscriși într-o bază de date.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO Șocul trăit de o femeie de afaceri din România, care a cunoscut un bărbat pe internet. Ce a aflat după 5 luni

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Cunoscutul bărbat din România care a slăbit 71 de kilograme în doar câteva luni! Imagini şocante, cum arată acum

Viva.ro Cum a aflat Manuela Hărăbor, de fapt, că fiul ei suferă de autism. Primele semne care i-au dat de gândit: 'Avea...'

Observatornews.ro Doi australieni au vrut să viziteze Budapesta, dar au cumpărat din greșeală bilete spre București. Reacţia lor când au ajuns în România

Știrileprotv.ro Comoara de 6 milioane de euro găsită în casa unui pensionar. Au fost furate pe rând, în ultimii 20 de ani. VIDEO

FANATIK.RO Schimbare importantă pentru toți cei care folosesc Google Chrome. Dispare această funcție

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

Unica.ro Cu ce se ocupă fiica lui Mircea Diaconu. Ana este o femeie discretă, cu o pasiune scumpă, mai puțin întâlnită

HOROSCOP Horoscop 10 martie 2023. Fecioarele ar fi bine să-și asume mai puține astăzi și să exerseze liniștea pe care o pot obține

PUBLICITATE Descoperă cele 5 semne ale relațiilor intime abuzive