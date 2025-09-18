Rafale de 90…100 km/h

ANM atenționează că vor exist intensificări ale vântului cu viteze la rafală de

90…100 km/h, de la ora 23.15, miercuri, 17 septembrie până la ora 05.00, joi, 18 septembrie în județul Braşov, zona de munte de peste 1800 m; județul Argeş, zona de munte de peste 1800 m; județul Prahova, zona de munte de peste 1800 m și județul Dâmboviţa , zona de munte de peste 1800 m.

De asemenea, joi, 18 septembrie 2025, în intervalul orar 10.00-21.00, în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

Avertizarea este valabilă în judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Brăila, Tulcea, Constanţa şi parţial în judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Vrancea, Bacău, Neamţ şi Suceava.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 15 septembrie – 12 octombrie 2025.

În săptămâna 15 – 21 septembrie 2025, valorile termice vor avea valori mai ridicate decât valorile normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Din 22 – 28 septembrie 2025, temperatura aerului va înregistra ușoare valori peste cele normale pentru această perioadă în toate regiunile țării.

În perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Din 6 până pe 12 octombrie 2025, temperaturile vor fi în general apropiate de cele caracteristice acestei săptămâni în toată țara.

