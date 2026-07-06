„Fotbalul, la fel ca orice alt sport, se bazează pe reguli, care constituie fundamentul unei competiții corecte, oneste și transparente. Uneori, regulile sunt susceptibile de interpretare. În acest caz, însă, situația este diferită”, afirmă forul european într-un comunicat de o severitate neobișnuită.

UEFA acuză FIFA că nu respectă regulamentul și subminează competiția

UEFA nu a făcut nicio referire la o intervenție a președintelui Statelor Unite, Donald Trump, pe lângă șeful FIFA, Gianni Infantino, o intervenție confirmată de două surse apropiate situației, alegând în schimb să se concentreze asupra conținutului propriu-zis al regulamentului.

„Suspendarea automată de cel puțin un meci în urma unui cartonaș roșu nu este o chestiune lăsată la latitudinea organismelor de conducere și nici nu necesită o decizie a unei autorități competente pentru a fi aplicată“, subliniază UEFA.

În viziunea UEFA, suspendarea minimă a jucătorului Folarin Balogun, adică pentru meciul din optimile de finală împotriva Belgiei, reprezintă „un principiu consacrat în regulament, care nu permite nicio excepție, mai ales în plin turneu, în condițiile în care și alți jucători s-au confruntat cu aceeași situație”.

„Atunci când securitatea juridică a regulilor nu mai este garantată de cei care trebuie să le vegheze respectarea, integritatea jocului este pusă în pericol, iar credibilitatea competiției este subminată.

Mai mult, o astfel de decizie creează un precedent pentru turneul în desfășurare, în cadrul căruia situații similare vor trebui, de acum înainte, tratate în mod identic, în detrimentul competiției”, adaugă UEFA.

FIFA comunică și nu explică, în timp ce Donald Trump exultă

FIFA a anunțat într-un comunicat laconic publicat duminică faptul că a suspendat penalizarea aplicată lui Folarin Balogun, eliminat în meciul din șaisprezecimile de finală împotriva Bosniei și Herțegovina, și jucătorul va fi în cele din urmă eligibil să joace împotriva Belgiei.

Această decizie, fără precedent din 1962 încoace la un campionat mondial de fotbal, a stârnit un val de indignare, mai ales după ce s-a aflat că Donald Trump a intervenit pe lângă Giani Infantino. Donald Trump a sărbătorit anularea cartonaşului roşu, la scurt timp după publicarea comunicatului. „Mulţumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce era corect şi a reparat o mare nedreptate!”, a reacționat președintele american pe contul său de Truth Social.

Selecționerul Statelor Unite, Mauricio Pochettino, s-a declarat mulțumit de anunțul făcut de FIFA. „Reacția mea este la fel ca a tuturor celor care iubesc sportul și au încredere în etică și integritate. Sărbătorim decizia. Am fost deja pedepsiți suficient împotriva Bosniei, jucând în 10 oameni timp de 30 de minute, din cauza unei decizii total nedrepte”, a spus antrenorul de origine argentiniană, potrivit gsp.ro.

Belgia contestă decizia și promite să lupte împotriva FIFA indiferent de rezultatul meciului cu SUA

Selecţionerul Belgiei, Rudi Garcia, a reacţionat, duminică seară, cu ironie la decizia FIFA. „Nu ştiam că data de 5 iulie corespunde cu 1 aprilie la FIFA”, a declarat antrenorul francez în cadrul conferinţei de presă dinaintea meciului Belgia – SUA, programat pentru miercuri, 03:00 ora României.

Întrebat despre acest caz, portarul belgian Thibaut Courtois şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la un „moment ciudat“. „Se creează astfel un precedent periculos şi bizar. Dar, în cele din urmă, nu putem face nimic”, a deplâns portarul de la Real Madrid, care asigură că echipa Belgiei rămâne „calmă”.

„Ca echipă, vrem să câştigăm pe teren, indiferent de adversari. Este responsabilitatea federaţiei să reacţioneze şi să protejeze fotbalul în general. Noi suntem concentraţi doar pe meci”, a adăugat Courtois.

Federația Belgiană de Fotbal şi-a exprimat „uimirea” şi a precizat că va va lupta „pentru a apăra drepturile legitime ale tuturor ţărilor participante, precum şi principiile fundamentale ale fair-play-ului care guvernează sportul nostru”.

„Ca să fie clar, până în acest moment, RBFA nu a primit încă nicio decizie sau explicație din partea FIFA cu privire la această chestiune. Prin urmare, nu are altă alternativă decât să conteste eligibilitatea jucătorului pentru meciul următor.

Indiferent de rezultatul sportiv al acestui meci, RBFA este profund îngrijorată de cursul evenimentelor și va continua să lupte în următoarele ore, zile și luni pentru apărarea principiilor fundamentale ale eticii, concurenței loiale și intereselor fotbalului în ansamblu”, a transmis Federația Belgiană de Fotbal.

Franța și Anglia și-ar dori anularea unor cartonașe

Federația Franceză de Fotbal își dorește la rândul ei anularea cartonașului galben primit nemeritat de jucătorul Michael Olise în timpul meciului din șaisprezecimi cu Paraguay.

Selecționerul Angliei, Thomas Tuchel, a glumit că ar putea cere ajutorul președintelui Trump pentru a anula cartoșanul roșu primit de fundașul englez Jarell Quansah în duelul cu Mexic. „În primul rând, vreau să spun că nu cred că a fost un cartonaș roșu la Folarin Balogun. Dar trei arbitri VAR și arbitrul principal au analizat situația și au fost de aceeași părere. Cine anulează această decizie și pe ce bază? Până unde merge asta? Pentru mine, este ciudat”, a comentat Tuchel, potrivit gsp.ro.

Jürgen Klopp: Trump și Infantino „habar n-au despre fotbal”

Antrenorul german Jürgen Klopp, aflat la Cupa Mondială în calitate de comentator TV, i-a criticat aspru pe Trump și Infantino.

„Acești doi oameni, care habar n-au despre fotbal, nu ar trebui să aibă nimic de-a face cu asta. Cu toții suferim din cauza deciziilor proaste. Cu toate acestea, cu toții învățăm să trăim cu ele de-a lungul vieții.

Și aceasta este pur și simplu o decizie de fapt. În trecut, s-au dat cartonașe roșii ridicole, iar toată lumea spunea mai târziu: «Nu a fost un cartonaș roșu». Și totuși, acestea rămân în vigoare pentru că sunt decizii de fapt”, a declarat Klopp, probabil viitorul selecționer al Germaniei.

Încotro te îndrepți FIFA?

Fostul preşedinte al FIFA, Sepp Blatter, a criticat aspru actuala conducerea a forului mondial de fotbal. „Cartonaşele roşii nu se anulează prin apeluri telefonice politice. Ele sunt anulate de reguli, dovezi şi organisme independente”, a scris elveţianul în vârstă de 90 de ani pe contul său X.

„Dacă un preşedinte al Statelor Unite intervine pe lângă preşedintele FIFA – şi un jucător este brusc absolvit de orice vină înaintea unui meci eliminatoriu din Cupa Mondială -, întrebarea este inevitabilă: Quo vadis (încotro te îndrepţi), FIFA?”, continuă fostul şef al FIFA.

„Fotbalul nu trebuie să devină niciodată un teren de joacă pentru puterea politică”, conchide Blatter, adăugând hashtagurile #GianniInfantino şi #DonaldTrump.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu, cunoscut pentru pozițiile sale tranșante, a comentat situația pentru GSP.ro, catalogând acțiunea lui Trump drept o „mânjire” a valorilor sportive și o dovadă a unei influențe politice periculoase.

Folarin Balogun (25 de ani), golgeterul SUA la Campionatul Mondial de Fotbal, cu trei goluri până în optimi, a fost eliminat miercurea trecută, în meciul din şaisprezecimi câştigat de echipa SUA (2-0) împotriva Bosniei şi Herţegovinei, pentru că a călcat extrem de dur – chiar dacă involuntar – piciorul drept al fundaşului Tarik Muharemovic. Decizia a fost luată de arbitru după consultarea VAR.

În cazul unui cartonaş roşu, regulamentul FIFA prevede o suspendare automată de un meci, care nu poate face obiectul unui apel din partea echipei jucătorului sancţionat.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE