Cod galben de ploi și vânt

Un Cod galben de ploi și intensificări ale vântului va fi valabil în intervalul 6 octombrie, ora 21:00 – 7 octombrie, ora 21:00.

Cod galben de ploi și vânt. Foto: ANM

„În Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp. Îndeosebi pe parcursul zilei de marți (7 octombrie) în județele Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h”, potrivit ANM.

Județele unde sunt anunțate ploi de până la 120 l/mp

Un alt Cod galben de ploi, intensificări de vânt și ninsori viscolite la munte va fi în vigoare în perioada 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00.

Meteorologii transmit că în centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.

Totodată, în județele Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h. De asemenea, la altitudini de peste 1.700 de m în Carpații Meridionali, va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).

Alte două avertizări Cod portocaliu și Cod roșu de ploi importante cantitativ sau abundente vor fi valabile în perioada 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00.

Județele Constanța, Călărași și Ialomița sunt vizate de Codul roșu. Foto: ANM

În județul Tulcea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei, se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp, iar în județele Constanța, Călărași și Ialomița, vizate de Codul roșu, cantitățile de apă pot depăși 110…120 l/mp, potrivit ANM.

Autoritățile din Constanța au luat măsuri drastice. Cursurile școlare au fost suspendate miercuri, 8 octombrie, în tot județul, din cauza riscului crescut de inundații.

Decizia a fost luată în urma unei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.



