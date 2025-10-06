Cuprins:
Cod galben de ploi și vânt
Un Cod galben de ploi și intensificări ale vântului va fi valabil în intervalul 6 octombrie, ora 21:00 – 7 octombrie, ora 21:00.
„În Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp. Îndeosebi pe parcursul zilei de marți (7 octombrie) în județele Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h”, potrivit ANM.
Județele unde sunt anunțate ploi de până la 120 l/mp
Un alt Cod galben de ploi, intensificări de vânt și ninsori viscolite la munte va fi în vigoare în perioada 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00.
Meteorologii transmit că în centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.
Totodată, în județele Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h. De asemenea, la altitudini de peste 1.700 de m în Carpații Meridionali, va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).
Alte două avertizări Cod portocaliu și Cod roșu de ploi importante cantitativ sau abundente vor fi valabile în perioada 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00.
În județul Tulcea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei, se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp, iar în județele Constanța, Călărași și Ialomița, vizate de Codul roșu, cantitățile de apă pot depăși 110…120 l/mp, potrivit ANM.
Cursurile școlare au fost suspendate în județul Constanța
Autoritățile din Constanța au luat măsuri drastice. Cursurile școlare au fost suspendate miercuri, 8 octombrie, în tot județul, din cauza riscului crescut de inundații.
Decizia a fost luată în urma unei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.