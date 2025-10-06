Cod galben de ploi și vânt

Un Cod galben de ploi și intensificări ale vântului va fi valabil în intervalul 6 octombrie, ora 21:00 – 7 octombrie, ora 21:00.

Cod roșu și portocaliu de ploi în Constanța, Tulcea, Călărași și Ialomița, începând de marți seara. Un județ a decis deja să-și închidă școlile
Cod galben de ploi și vânt. Foto: ANM

„În Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula   25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp. Îndeosebi pe parcursul zilei de marți (7 octombrie) în județele Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h”, potrivit ANM.

Județele unde sunt anunțate ploi de până la 120 l/mp

Un alt Cod galben de ploi, intensificări de vânt și ninsori viscolite la munte va fi în vigoare în perioada 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00.

Meteorologii transmit că în centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.

„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean
Recomandări
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean

Totodată, în județele Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h. De asemenea, la altitudini de peste 1.700 de m în Carpații Meridionali, va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).

Alte două avertizări Cod portocaliu și Cod roșu de ploi importante cantitativ sau abundente vor fi valabile în perioada 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00.

Cod roșu și portocaliu de ploi în Constanța, Tulcea, Călărași și Ialomița, începând de marți seara. Un județ a decis deja să-și închidă școlile
Județele Constanța, Călărași și Ialomița sunt vizate de Codul roșu. Foto: ANM

În județul Tulcea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei, se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp, iar în județele Constanța, Călărași și Ialomița, vizate de Codul roșu, cantitățile de apă pot depăși 110…120 l/mp, potrivit ANM.

Cursurile școlare au fost suspendate în județul Constanța

Autoritățile din Constanța au luat măsuri drastice. Cursurile școlare au fost suspendate miercuri, 8 octombrie, în tot județul, din cauza riscului crescut de inundații.

Decizia a fost luată în urma unei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Măsurile din pachetele 1 și 2 ar putea fi anulate de amenda de minimum un miliard de euro pe care România o va plăti Comisiei Europene, spune Bogdan Ivan
Știri România 17:12
Măsurile din pachetele 1 și 2 ar putea fi anulate de amenda de minimum un miliard de euro pe care România o va plăti Comisiei Europene, spune Bogdan Ivan
DNA a fost sesizată în urma investigației „Rețeaua Salvador", publicată de Libertatea. Milioane de lei plătite de UM 02049 Constanța unui grup de firme-fantomă
Știri România 16:44
DNA a fost sesizată în urma investigației „Rețeaua Salvador”, publicată de Libertatea. Milioane de lei plătite de UM 02049 Constanța unui grup de firme-fantomă
Asia Express, 6 octombrie 2025. Noile echipe vor fi puse la încercare încă din primele minute ale cursei
Stiri Mondene 17:10
Asia Express, 6 octombrie 2025. Noile echipe vor fi puse la încercare încă din primele minute ale cursei
Cum se pregătește Daniel Pavel pentru reality show-ul „Desafio: Aventura". „Marele public va vedea o latură nouă"
Stiri Mondene 17:02
Cum se pregătește Daniel Pavel pentru reality show-ul „Desafio: Aventura”. „Marele public va vedea o latură nouă”
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Prognoza meteo pe regiuni
Mediafax.ro
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Prognoza meteo pe regiuni
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD.ro
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Diana Șoșoacă a rămas fără telefon după baia de mulțime de la Parchetul General
Politică 15:57
Diana Șoșoacă a rămas fără telefon după baia de mulțime de la Parchetul General
Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Dar Anexa 2 lipsește
Politică 15:40
Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Dar Anexa 2 lipsește
