Ce au lăsat în urmă ploile și vijeliile din ultimele 24 de ore

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a transmis, vineri dimineaţă, că, municipiul București și 28 de localități din 15 județe, respectiv Alba, Bacău, Botoşani, Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Iaşi, Ilfov, Neamţ, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Vrancea și Vâlcea, au fost afectate de avertizările cod galben și portocaliu emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Au fost inundate zeci de gospodării, iar două drumuri naționale au fost blocate din cauza copacilor căzuți pe șosea. „Forţele de intervenţie au acţionat pentru evacuarea apei din 13 case, 36 curţi, trei anexe gospodăreşti, 15 beciuri, un agent economic, de pe o stradă, precum şi pentru degajarea elementelor de construcţie de la un acoperiş de bloc şi a opt copaci căzuţi, fiind afectate patru autoturisme. La acest moment, mai sunt intervenţii în desfăşurare pentru evacuarea apei în localitatea Drăgăneşti-Olt, din judeţul Olt”, au transmis reprezentanții DSU.

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În Olt a plouat într-o zi cât într-o lună

Conform specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie, în mai multe zone din țară au căzut cantități importante de apă. În Drăgănești-Olt, de exemplu, a plouat în 24 de ore cât într-o lună.

Cantități înregistrate în 24 ore (11 / 12 iunie):

114 litri/mp Drăgănești-Olt (Olt)

54 litri/mp Turda (Cluj)

42 litri/mp Alba Iulia

37 litri/mp Roșiorii de Vede (Teleorman)

37 litri/mp Bisoca (Buzău)

35 litri/mp Târgu Jiu

34 litri/mp Deva

31 litri/mp Cluj-Napoca

După o furtună puternică, localitatea clujeană Floreşti s-a transformat într-o mică Veneţie. De altfel, județul Cluj a fost sub avertizare cod portocaliu de ploi și vijelii de joi până vineri dimineață.

În localitatea Volovăț din județul Suceava, grindina a făcut prăpăd în gospodăriile oamenilor.

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Dezastru a fost și în Soloneț, tot în Suceava.

Iar în Bacău, la Cucuieți-Dofteana, străzile au fost acoperite șuvoaie. Au căzut 50 de litri/mp.

La Drăgășani, în Vâcea, mai mulți copaci au fost smulși din rădăcini, iar apa a inundat străzi și parcări.

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Și în județul Ilfov, ploile torențiale a inundat mai multe drumuri.

Iar vremea rămâne instabilă în continuare.

La această oră mai este în vigoare un cod galben de vijelii şi ploi pentru 10 judeţe şi București. Avertizarea meteorologică este în vigoare până diseară, la ora 21.

Pericol de inundaţii şi viituri în mai multe judeţe până sâmbătă la prânz

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis vineri noi avertizări de cod portocaliu şi cod galben, valabile în intervalul 12 iunie, ora 12:00 – 13 iunie, ora 16:00, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării.

Potrivit hidrologilor, în această perioadă se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri. Există, totodată, o probabilitate a depăşirii cotelor de apărare.

Codul portocaliu este în vigoare până sâmbătă la ora 12:00 şi vizează judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Buzău şi Vrancea iar Codul galben este valabil până sâmbătă la ora 16:00 şi afectează judeţele Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Braşov, Covasna, Brăila, Vrancea, Bacău, Harghita, Constanţa şi Tulcea.

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