Mihail Khodarenok a avertizat că „situația (n.r.pentru Rusia) se va înrăutăți în mod clar”, deoarece Ucraina primește asistență militară suplimentară din partea Occidentului și că „armata ucraineană poate înarma un milion de oameni”.

Referindu-se la soldații ucraineni, el a menționat că o dorință mare „de a-și apăra patria-mamă”.

„Victoria finală pe câmpul de luptă este determinată de moralul ridicat al trupelor care vărsă sânge pentru ideile pentru care sunt gata să lupte”, a spus Khodarenok, în direct la postul de televiziune Rossiya-1.

Potrivit analistului rus, situația în Rusia nu poate fi considerată normală când împotriva Moscovei este „o coaliție de 42 de țări” și când resursele militar-politice și militaro-tehnice „sunt limitate”.

Extraordinary exchange on Russian state TVs top talk show about Ukraine. Military analyst & retired colonel Mikhail Khodarenok tells anchor Olga Skabeyeva “the situation for us will clearly get worse…were in total geopolitical isolation…the situation is not normal.” pic.twitter.com/ExMwVDszsk