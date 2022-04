„Operațiunea militară specială din Ucraina se desfășoară de șase săptămâni. Informațiile despre primii cetățeni morți din Krasnoiarsk au apărut acum o lună, am publicat datele fiecarei liste. Cu toate acestea, această listă nu a fost actualizată de câteva săptămâni.”, scrie sursa citată.

La o conferință de presă din 5 aprilie, o corespondentă NGS24 l-a întrebat pe colonelul Andrei Lisenko, comisarul militar șef al Teritoriului Krasnoiarsk, dacă lipsa unei noi liste înseamnă că nu mai există morți în rândul soldaților ruși. Jurnalista a cerut să i se spună câți locuitori din Krasnoiarsk au murit și au fost răniți în timpul operațiunii speciale.

„Pentru mine personal, ca și pentru comisarul militar, orice mort este mult. Aceasta nu este doar o tragedie pentru părinți, este o tragedie pentru noi toți. Și aceasta este tragedia mea personală, pentru că i-am trimis personal la armată. Mă simt responsabil pentru ei.

Prin urmare, din cifre, câți oameni au murit, câți locuitori din Krasnoiarsk au fost răniți… nu păstrăm astfel de statistici. Cred că a scăzut într-o oarecare măsură. Vom fi comparați cu cineva, sau ce? Vom compara cu orașele vecine, câți ai și câți avem? Orice cetățean este drag statului nostru. Cred că a vorbi despre cifre este pur și simplu nepotrivit. Scuză-mă te rog.”, a spus colonelul.

Ziarista a insistat și a întrebat dacă răspunsul înseamnă cu nu mov mai fi alți morți, iar ofițerul a răspuns: „Știi, asta nu înseamnă că nu vor fi mai mulți. Sunt lupte, din păcate. Din păcate, oamenii mor în […] și în timpul ostilităților. Din păcate, oamenii mor.

Recomandări Încă doi părinți de la „Colectiv” au murit înainte de a afla verdictul în dosar

Acesta nu este un joc pe calculator. Și vreau să revin la ceea ce am spus înainte: acum aproape 80 de ani, inclusiv cu diviziile noastre, am zdrobit reptila fascistă la Berlin. Dar a rămas o bucată și ea s-a târât afară. Am răspuns în repetate rânduri la aceste întrebări și o să repet: este dezonorant și indecent să întrebi despre statistici. Ministerul Apărării a raportat pentru statul nostru. (date oficiale despre numărul morților din regiunea Krasnoiarsk n.red.)”

