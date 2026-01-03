Columbia a mobilizat forțele armate în urma loviturilor americane asupra Venezuelei. Președintele Gustavo Petro a declarat că autoritățile columbiene sunt îngrijorate de un posibil aflux de refugiați care ar putea fugi din calea atacurilor. El calificat bombardamentele drept o „agresiune împotriva suveranității” Americii Latine și a avertizat că acestea riscă să declanșeze o criză umanitară majoră.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, Petro a atras atenția asupra unei escaladări periculoase a tensiunilor regionale și a reiterat angajamentul Columbiei față de principiile Cartei ONU, subliniind respectarea suveranității statelor și necesitatea soluționării pașnice a conflictelor.

Anterior, liderul columbian a solicitat convocarea de urgență a Organizației Statelor Americane (OEA) și a Organizației Națiunilor Unite (ONU). Guvernul de la Bogotá a respins orice acțiune militară unilaterală care ar putea pune în pericol populația civilă și a anunțat măsuri preventive pentru securizarea frontierei colombo-venezuelene, precum și pentru gestionarea eventualelor efecte umanitare sau migratorii.

La rândul său, Venezuela a denunțat o „agresiune militară americană extrem de gravă” împotriva unor obiective civile și militare din Caracas și din statele nordice Miranda, Aragua și La Guaira, ordonând totodată „activarea comandamentului pentru apărarea integrală a națiunii”.

Amintim că președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite au efectuat „o lovitură de amploare împotriva Venezuelei” și că liderul țării, Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, au fost capturați și scoși din țară.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat că președintele venezuelean și soția sa au fost puși sub acuzare în districtul sudic al New Yorkului, fiind acuzați de infracțiuni extrem de grave. Maduro este acuzat de conspirație de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, posesie de mitraliere și dispozitive distructive, precum și conspirație pentru folosirea acestora împotriva Statelor Unite. Maduro și soția sa vor fi judecați în SUA.

Bondi a afirmat că cei doi „vor înfrunta întreaga furie a justiției americane pe teritoriul american, în instanțele americane”, mulțumind totodată militarilor americani pentru „misiunea extrem de reușită” care a dus la capturarea celor doi presupuși traficanți internaționali de droguri.