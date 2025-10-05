Distribuirea celor 101 locuri în Parlament

La alegerile parlamentare din 28 septembrie au participat 1.609.579 de alegători (52,24%). Numărul total de voturi valabil exprimate a fost de 1.578.722.

Cele 101 locuri în Parlament vor fi distribuite astfel:

-PAS – 55 de locuri

-Blocul Patriotic – 26 de locuri

-Blocul Alternativa – 8 locuri

-Partidul Nostru – 6 locuri

-Partidul Democraţia Acasă – 6 locuri

Numărul de voturi obținut de formațiuni

Formaţiunile au obţinut următorul număr de voturi:

PAS – 792.557 de voturi

Blocul electoral „Patriotic” – 381.984

Blocul electoral „Alternativa” – 125.706

„Partidul Nostru” – 97.852

Partidul „Democraţia Acasă” – 88.679.

Conform legislației, Curtea Constituțională are zece zile pentru validarea sau anularea scrutinului și a mandatelor deputaților aleși. Hotărârea se publică în Monitorul Oficial în cel mult două zile.

De asemenea, noul Parlament trebuie să fie convocat de șeful statului în cel mult 30 de zile de la alegeri, în ședința de constituire.

Atunci, Curtea Constituţională prezintă raportul, iar legislativul devine legal constituit. Deputaţii aleg conducerea – preşedintele Parlamentului, vicepreşedinţii, Biroul permanent – şi formează fracţiunile parlamentare în cel mult zece zile de la constituire.

Totodată, procesul continuă cu desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. El are la dispoziție 15 zile pentru a prezenta în plen lista miniştrilor şi programul de activitate. Dacă obţine majoritatea voturilor deputaţilor, Guvernul este învestit. În cel mult 14 zile de la vot, preşedintele ţării semnează decretul, iar miniştrii depun jurământul.

