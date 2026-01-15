Expediții extreme în nord-estul Groenlandei

Dr. Grzegorz Niedźwiedzki, paleontolog și cercetător la Universitatea Uppsala din Suedia și la Institutul Geologic Polonez, a condus până acum trei expediții în nord-estul Groenlandei, o zonă polară montană, lipsită de vegetație și acoperită de roci erodate. „Este o zonă foarte inaccesibilă. Se folosește un elicopter pentru a parcurge distanțe mai lungi, dar restul explorării depinde de drumeții montane și de transportul echipamentului în spate”, a explicat Dr. Niedźwiedzki.

Expedițiile în această regiune sunt deosebit de complexe și periculoase, necesitând o autonomie completă. „Dacă, de exemplu, condițiile meteorologice se deteriorează și elicopterele nu pot interveni, trebuie să fii pregătit să supraviețuiești acolo săptămâni întregi”, a spus cercetătorul. Acest lucru i-a surprins pe unii dintre cei interesați să exploreze insula, care nu se așteptau la condițiile dure de trai în corturi, fără acces rapid la civilizație.

Descoperirile paleontologice din Groenlanda sunt însă pe măsura efortului. În 2020, Dr. Tomasz Sulej, profesor la Institutul de Paleobiologie al Academiei Poloneze de Științe, a publicat în prestigioasa revistă „PNAS” un studiu privind descoperirea fosilelor celui mai vechi mamifer arheologic, datând de 215 milioane de ani, din perioada Triasicului.

Descoperiri majore pe insula Ymer, cu impact pe termen lung

Cele mai recente expediții, din 2022 și 2024, s-au concentrat pe insula Ymer, unde echipa lui Grzegorz Niedźwiedzki a căutat tetrapode timpurii – pești-amfibieni care au făcut tranziția către viața pe uscat în perioada devoniană, acum 350-420 de milioane de ani.

„Ambele expediții au fost un succes absolut. Am colectat o cantitate incredibilă de material, suficient pentru a susține cercetările din următorii 10 ani”, a declarat Dr. Niedźwiedzki, adăugând că aceste descoperiri ar putea schimba manualele de biologie prin noile informații despre originile tetrapodelor.

Cercetătorii au identificat și un sit promițător, descoperit aproape de finalul expediției din 2024. „În ultimele două zile, am găsit șapte straturi pline cu rămășițe de pește. Nu am avut timp să le analizăm în detaliu, dar sunt convins că acolo se ascund secrete care ne vor oferi subiecte de cercetare pentru următorii 30 de ani”, a spus Niedźwiedzki.

Cu toate acestea, tensiunile geopolitice dintre Statele Unite și Danemarca, care administrează teritoriul Groenlandei, reprezintă o amenințare pentru viitoarele expediții. Donald Trump a sugerat, în primul său mandat, achiziționarea insulei, ceea ce a dus la o monitorizare mai strictă a cercetărilor în această zonă. „În 2022 și 2024, am fost vizitați în tabără de soldați danezi care ne-au verificat pregătirile și activitățile pentru a se asigura că efectuăm săpături, nu căutăm minerale”, a explicat paleontologul.

Viitoarele expediții, sub semnul incertitudinii geopolitice

Deși următoarea expediție este planificată pentru iulie sau august 2026, aceasta depinde de evoluțiile internaționale. „Monitorizez îndeaproape ce se întâmplă și sunt în contact permanent cu administrația Groenlandei. Deocamdată, se pare că expediția va putea continua, dar dacă apar tensiuni suplimentare, călătoria ar putea fi anulată”, a precizat el.

Pentru Dr. Grzegorz Niedźwiedzki, Groenlanda nu este doar un teren de cercetare, ci și un vis din copilărie devenit realitate. Fascinația sa pentru insulă a început când colecționa timbre și a descoperit imaginea unui ichthyostega, considerat cel mai vechi tetrapod cunoscut.

„Era ceva magic în această reconstrucție. Mi-am dorit dintotdeauna să zbor în Groenlanda și să văd locurile unde au fost descoperite rămășițele fosile”, a mărturisit paleontologul. În 2015, acest vis a devenit realitate când a descoperit un craniu de ichthyostega încorporat într-un bloc de rocă.

Groenlanda continuă să fie un tărâm de vis pentru oamenii de știință, iar Dr. Niedźwiedzki este convins că „focurile de artificii științifice” abia acum încep. „Este o zonă plină de secrete științifice, o adevărată comoară care ne poate schimba înțelegerea evoluției vieții pe Pământ”, a concluzionat el.

În noiembrie anul trecut, Donald Trump a insistat pentru anexarea Groenlandei sub pretextul că are nevoie de această insulă, cea mai mare din lume, pentru „securitatea” Statelor Unite.

Pentru Donald Trump, atracția Groenlandei constă în bogăția sa minerală și în amplasarea sa strategică la intersecția dintre Oceanul Atlantic de Nord și Oceanul Arctic.

Populația Groenlandei respinge masiv ideea de a deveni parte a Statelor Unite: aproximativ 85% s-au declarat împotrivă.

Statele Unite ar putea fi nevoite să plătească până la 700 de miliarde de dolari pentru a îndeplini obiectivul președintelui Donald Trump de a cumpăra Groenlanda, potrivit unor estimări realizate de experți și foști oficiali americani, în contextul tensiunilor crescânde cu Danemarca și aliații NATO.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Alina Crișan, primele declarații despre viața amoroasă, carieră și planuri de viitor la „Dincolo de copertă”: „Niciodată nu m-am apărat și niciodată n-am spus adevărul adevărat”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a mirat pe toți
Viva.ro
Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a mirat pe toți
Anunțul momentului făcut de Guvernul Bolojan: „Pentru realizarea de economii”. Mii de români sunt vizați! Măsura va fi aplicată chiar din acest an!
Unica.ro
Anunțul momentului făcut de Guvernul Bolojan: „Pentru realizarea de economii”. Mii de români sunt vizați! Măsura va fi aplicată chiar din acest an!
Sânziana Negru, schimbare radicală de look! Creatoarea de conținut nu mai arată deloc așa și a trecut printr-o transformare impresionantă. Foto
Elle.ro
Sânziana Negru, schimbare radicală de look! Creatoarea de conținut nu mai arată deloc așa și a trecut printr-o transformare impresionantă. Foto
gsp
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.RO
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
GSP.RO
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
Parteneri
Surpriză de ultimă oră! Încă o mutare neașteptată la TV! Se întoarce un nume mare! Cine e și cu cine a semnat
Libertateapentrufemei.ro
Surpriză de ultimă oră! Încă o mutare neașteptată la TV! Se întoarce un nume mare! Cine e și cu cine a semnat
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Rezultatele loto din 15 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare extrase joi
Știri România 19:47
Rezultatele loto din 15 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare extrase joi
Nicușor Dan pierde prima rundă la Curtea de Apel București în procesul privind suspendarea celor doi judecători ai CCR
Știri România 18:46
Nicușor Dan pierde prima rundă la Curtea de Apel București în procesul privind suspendarea celor doi judecători ai CCR
Parteneri
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Adevarul.ro
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Condiția pe care i-a pus-o Gigi Becali lui Mihai Popescu pentru a-i prelungi contractul cu FCSB: „Dacă face asta, da!”
Fanatik.ro
Condiția pe care i-a pus-o Gigi Becali lui Mihai Popescu pentru a-i prelungi contractul cu FCSB: „Dacă face asta, da!”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Parteneri
Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile. Primele declarații ale creatoarei de conținut după pronunțarea deciziei: „Coșmarul s-a încheiat”
Elle.ro
Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile. Primele declarații ale creatoarei de conținut după pronunțarea deciziei: „Coșmarul s-a încheiat”
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot
Viva.ro
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot

Monden

Alina Crișan, primele declarații despre viața amoroasă, carieră și planuri de viitor la „Dincolo de copertă”: „Niciodată nu m-am apărat și niciodată n-am spus adevărul adevărat”
Exclusiv
Stiri Mondene 20:00
Alina Crișan, primele declarații despre viața amoroasă, carieră și planuri de viitor la „Dincolo de copertă”: „Niciodată nu m-am apărat și niciodată n-am spus adevărul adevărat”
Cine este Adrian Petre, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 18:12
Cine este Adrian Petre, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Parteneri
Nu e bona, nu e familia. După vestea celei de-a cincea sarcini, Laura Cosoi spune cine este sprijinul ei real într-o casă cu patru copii — un detaliu care a atras imediat atenția
TVMania.ro
Nu e bona, nu e familia. După vestea celei de-a cincea sarcini, Laura Cosoi spune cine este sprijinul ei real într-o casă cu patru copii — un detaliu care a atras imediat atenția
Ce simptome are supergripa şi când trebuie să mergem la spital
ObservatorNews.ro
Ce simptome are supergripa şi când trebuie să mergem la spital
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Libertateapentrufemei.ro
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.ro
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Parteneri
Dacă nu vrei ca AI să-ți citească e-mailurile din Gmail, modifică această setare: durează 10 secunde
Mediafax.ro
Dacă nu vrei ca AI să-ți citească e-mailurile din Gmail, modifică această setare: durează 10 secunde
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Redactia.ro
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
O femeie de 36 de ani și-a dat ultima suflare în frig, după ce a fost bătută și dată afară din casă de concubin
KanalD.ro
O femeie de 36 de ani și-a dat ultima suflare în frig, după ce a fost bătută și dată afară din casă de concubin

Politic

Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Politică 10:06
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Revoltă în partidul lui Dominic Fritz înaintea congresului: „Avem o propunere pentru reformă”
Politică 14 ian.
Revoltă în partidul lui Dominic Fritz înaintea congresului: „Avem o propunere pentru reformă”
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Groenlanda e doar vârful iceberg-ului! Două românce din Danemarca relatează ce temeri au oamenii, dincolo de ”furia lui Trump”: „Sunt vremuri nesigure”
Fanatik.ro
Groenlanda e doar vârful iceberg-ului! Două românce din Danemarca relatează ce temeri au oamenii, dincolo de ”furia lui Trump”: „Sunt vremuri nesigure”
Două arme noi pentru Ucraina: O rachetă de croazieră creată de compania unui rus și o dronă pe hidrogen
Spotmedia.ro
Două arme noi pentru Ucraina: O rachetă de croazieră creată de compania unui rus și o dronă pe hidrogen