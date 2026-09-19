Componente secrete folosite în avioanele de vânătoare F-35 ale SUA au dispărut după ce au ajuns, în mod misterios, în Hong Kong

Un transport de piese esențiale pentru avioanele F-35 ale Statelor Unite a fost redirecționat în mod neașteptat către Hong Kong, o regiune administrativă specială a Chinei, în vara anului 2026. Potrivit Politico, acest eveniment ar putea expune componente critice ale sistemului de arme extrem de clasificat unor riscuri de spionaj din partea Chinei.

Transportul, deviat de pe traseul original

Transportul, care includea o cupolă a cabinei de pilotaj a unui F-35, a dispărut după ce a fost deviat de la traseul său original, din Australia către Statele Unite, unde piesele urmau să fie reparate. Trei surse familiare cu situația, care au dorit să rămână anonime, au confirmat pentru Politico că transportul a ajuns în Hong Kong, dar locația sa actuală rămâne necunoscută. Pentagonul a confirmat dispariția componentelor.

Incidentul a declanșat o anchetă în Congresul SUA și a determinat informări urgente ale comisiilor de securitate națională. Prima informare oficială a avut loc în iunie, iar alte informări sunt așteptate în săptămânile următoare.

Riscuri majore de securitate

Cupola cabinei F-35 este o componentă esențială a tehnologiei stealth, fiind acoperită cu un strat subțire de material transparent care păcălește radarul și face avionul aproape invizibil. În cazul în care această tehnologie ajunge în mâinile unui adversar al SUA, cum poate fi considerată China, ar putea fi examinată și demontată pentru a descoperi secretele din spatele capacităților F-35.

„Chiar dacă dețin deja specificații sau alte date despre piesă, deținerea uneia reale le poate oferi și mai multe informații și poate verifica sau rafina cunoștințele pe care le-au aflat deja”, a explicat JJ Gertler, fost analist în aviație militară pentru Serviciul de Cercetare al Congresului.

China este cunoscută pentru eforturile sale agresive de spionaj asupra programelor secrete ale Pentagonului, inclusiv cel al avioanelor F-35. Devierea transportului către Hong Kong este cu atât mai îngrijorătoare având în vedere controlul tot mai strict al Beijingului asupra regiunii, care include legi de securitate națională controversate.

Reacția oficialilor și a companiilor implicate

Biroul Programului Comun F-35 al Pentagonului a recunoscut existența unei „probleme legate de transportul componentelor F-35 Lightning II nefuncționale” și a declarat că lucrează împreună cu autoritățile din SUA și partenerii din industrie pentru a recupera componentele și a preveni incidente similare.

Lockheed Martin, producătorul avioanelor F-35, a declarat că respectă toate reglementările privind transportul pieselor de aeronave și că fiecare transport este gestionat cu „cea mai mare diligență și garanții pentru a asigura integritatea programului F-35 și securitatea aliaților noștri”.

Peste 1 milion de piese de schimb pentru F-35, pierdute în doar 5 ani

Lanțul global de aprovizionare al F-35 este gestionat de Lockheed Martin și implică furnizori comerciali de transport maritim. Un raport al Biroului de Responsabilitate Guvernamentală (GAO) din 2023 a relevat lipsa unui sistem eficient de urmărire a pieselor, menționând că peste 1 milion de piese de schimb pentru F-35 au fost pierdute în ultimii cinci ani.