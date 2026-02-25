Daverdisse majorează taxele locale pentru prima dată din 1997

Pe lângă eticheta de cel mai puțin populată localitate din Valonia, Daverdisse a fost considerată și un mic paradis fiscal. Comuna cu aproximativ 1.400 de locuitori a avut o fiscalitate deosebit de scăzută și neschimbată de foarte mult timp.

Această situație se schimbă însă din 2026, potrivit La Libre. Colegiul comunal a decis să majoreze atât impozitul suplimentar pe venitul persoanelor fizice (IPP), cât și cel pe proprietate.

Cota adițională la IPP va fi de 6,5%, față de 6% cât era stabilită încă din 1990. În ceea ce privește impozitul pe proprietate, nivelul crește de la 1.900 la 2.200 de cenți, prima majorare din 1997.

Autorități: „Decizia nu a fost luată cu ușurință”

Maxime Léonet, responsabil cu finanțele în cadrul comunei, a explicat că măsura nu a fost una ușoară.

„Nu este o decizie pe care o iei cu ușurință și nici una plăcută. Dar trebuie să analizăm care sunt nevoile comunei pentru a oferi servicii cetățenilor, menținând în același timp bugetul în echilibru”, a spus Léonet.

Potrivit acestuia, majorarea cotelor la IPP și la impozitul pe proprietate ar putea permite comunei să obțină sume mai mari din Fondul comunelor.

Deși Daverdisse dispune de rezerve financiare, acestea sunt destinate investițiilor, nu acoperirii cheltuielilor curente pentru echilibrarea bugetului.

Venituri suplimentare de 100.000 de euro

Pentru un proprietar, majorarea impozitului pe proprietate va însemna, în medie, aproximativ 35 de euro în plus. În cazul IPP, creșterea este comparată cu o indexare, impactul fiind considerat marginal.

Pentru bugetul local însă, efectul este semnificativ. Autoritățile estimează venituri suplimentare de aproximativ 100.000 de euro. Din această sumă, aproximativ 30% ar proveni direct din majorarea IPP și a impozitului pe proprietate (circa 15.000 de euro fiecare), iar restul de 70% ar urma să vină prin Fondul comunelor, în funcție de alocările stabilite pentru celelalte localități.

Reprezentanții comunei admit că Daverdisse nu va mai ocupa probabil primul loc în clasamentele fiscalității reduse, însă susțin că nivelul taxelor rămâne scăzut, în ciuda majorărilor.

Autoritățile au precizat că nu intenționează să intervină din nou asupra fiscalității în perioada următoare, dar au considerat necesar să anticipeze creșterea presiunii financiare asupra comunelor.

Tot în Belgia, autoritățile analizează introducerea unei viniete de aproximativ 100 de euro pentru șoferii străini, pentru a finanța întreținerea drumurilor. Măsura ar putea intra în vigoare din 2027.

