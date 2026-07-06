Ce schimbări anunță guvernul german

În medie, nemții lipsesc de la lucru aproape 20 de zile pe an din motive medicale, cu o săptămână mai mult decât în urmă cu opt ani.

Executivul consideră că nivelul ridicat al absenteismului afectează competitivitatea economiei și pregătește reguli mai stricte pentru obținerea certificatelor medicale.

Conform planului prezentat de cancelarul Friedrich Merz, începând din ianuarie anul viitor, angajații nu vor mai putea obține certificate medicale prin telefon.

Pentru acordarea concediului medical, aceștia vor trebui să se prezinte personal la medic încă din prima zi de boală.

Merz susține că măsura este necesară pentru reducerea absenteismului și pentru protejarea economiei.

„Nu ne mai putem permite acest dezavantaj competitiv cauzat de absențele lungi de la locul de muncă”, a declarat cancelarul german.

Acesta a precizat că schimbările urmăresc restabilirea „echității și funcționalității” pe piața muncii și oferirea posibilității angajatorilor și caselor de asigurări de sănătate să reacționeze mai ferm în cazul concediilor medicale repetate.

Cum funcționează concediul medical în Germania

Germania are unul dintre cele mai generoase sisteme de concediu medical din lume.

Angajații primesc 100% din salariu timp de până la șase săptămâni, costurile fiind suportate de angajator.

După această perioadă, sistemul public de asigurări de sănătate achită aproximativ 70% din salariul brut, pentru o perioadă de până la 78 de săptămâni în decurs de trei ani pentru aceeași afecțiune.

Până acum, în multe situații, certificatul medical putea fi obținut și prin consultație telefonică.

Raportul Institutului IGES arată că unul dintre principalele motive ale creșterii este introducerea sistemului electronic de certificate medicale (eAU), utilizat din 2023.

Noul sistem transmite automat certificatele către casa de asigurări și angajator, ceea ce face ca toate absențele să fie înregistrate mai precis.

Specialiștii mai arată că pandemia de COVID-19 a schimbat comportamentul angajaților. Tot mai multe persoane aleg să rămână acasă atunci când au răceală sau gripă, pentru a evita transmiterea bolilor colegilor.

Problemele de sănătate mintală și afecțiunile musculo-scheletice, precum durerile de spate, se numără printre principalele cauze ale concediilor medicale.

Potrivit studiului realizat pentru casa de asigurări DAK-Gesundheit, cele mai multe concedii medicale sunt înregistrate în rândul angajaților din sistemul sanitar, în timp ce lucrătorii din IT și procesarea datelor lipsesc cel mai rar din motive medicale.

Cum se compară Germania cu alte state

Datele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), care calculează concediul medical în săptămâni calendaristice, arată că Germania a înregistrat în medie 3,5 săptămâni de concediu medical pe persoană, echivalentul a aproximativ 24,5 zile.

Chiar și așa, Germania nu ocupă primul loc în Europa. Norvegia, Spania și Slovenia depășesc cinci săptămâni de concediu medical pe an, iar Finlanda (4,8 săptămâni), Franța (4,1), Portugalia (4,0) și Belgia (3,9) înregistrează, de asemenea, valori mai ridicate.

La polul opus se află mai multe state din Europa de Est și de Sud. Bulgaria, România, Grecia, Turcia și Ungaria au, în medie, o săptămână sau chiar mai puțin de concediu medical pe an, în timp ce în Polonia media este de aproximativ 1,8 săptămâni.

Potrivit datelor OCDE, românii își iau în medie cele mai puține zile de concediu medical pe an, totuși, Guvernul din țara noastră a decis ca prima zi de concediu medical să nu fie plătită, pentru a reduce și mai mult numărul zilelor.

Reforma pregătită de guvernul german a stârnit deja critici.

Oponenții măsurilor susțin că înăsprirea regulilor riscă să stigmatizeze persoanele cu probleme reale de sănătate și să transfere responsabilitatea dificultăților economice asupra angajaților, într-o țară cu o populație activă aflată în proces de îmbătrânire.

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