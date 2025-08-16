„1. A fost restabilit un mecanism deplin pentru întâlniri la nivel înalt între Rusia şi SUA. Este unul paşnic, lipsit de ultimatumuri sau ameninţări. 2. Preşedintele Rusiei i-a prezentat în persoană şi în detaliu liderului american condiţiile noastre pentru încheierea conflictului din Ucraina. 3. După aproape trei ore de discuţii, gazda de la Casa Albă a refuzat să intensifice presiunea asupra Rusiei. Cel puţin pentru moment”, sunt cele trei concluzii trase de Dmitri Medvedev, conform agenției ruse TASS.

Concluziile au fost postate pe aplicația de mesagerie Telegram.

Întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și omologul rus Vladimir Putin a avut loc vineri, 15 august 2025, în Alaska, la baza militară Elmendorf-Richardson. Totodată, Trump a afirmat joi, 14 august 2025, că există riscul ca summitul să fie un eșec.

Summitul a durat peste trei ore, iar întrevederea a inclus mai multe formate, începând cu o discuție unu la unu în limuzina liderului american și continuând cu o rundă „trei la trei”.

Din partea Rusiei au participat consilierul prezidenţial Iuri Uşakov şi ministrul de Externe Serghei Lavrov. De partea americană, delegaţia a fost formată din secretarul de Stat Marco Rubio şi trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a fost chemat de Donald Trump la Washington și va merge acolo pe 18 august ca să discute încheierea războiului.