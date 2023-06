Incidentul teribil a avut loc în Vinces, la câteva minute de la decolare, în provincia ecuadoriană Los Rios. În imaginile înregistrate de o cameră aflată în carlingă, pilotul apare plin de sânge pe față și pe uniformă, după ce cioburile l-au rănit.

Pasărea, care a rămas atârnată în cabină, a murit imediat după impact.

Nu este clar ce specie de pasăre a lovit avionul militar, dar, cel mai probabil, este un condor andin, care poate avea o anvergură a aripilor de peste 3 metri.

În ciuda situației-limită, pilotul de vânătoare și-a păstrat calmul, exercițiul a mers conform planului, aeronava și-a menținut stabilitatea și a aterizat în siguranță.

Autoritățile aviatice de la Quito nu au precizat altitudinea aeronavei în momentul incidentului.

Potrivit contului Aviación Ecuador, aparatul ultraușor transporta 1.510 litri de insecticid, pe care trebuia să îi arunce pe câmp.

Pilot safely lands his plane after a huge bird struck his windshield in the Los Ríos Province, Ecuador. Ariel Valiente was not injured during the incident. pic.twitter.com/Rl3Esonmtp