De Valentina Postelnicu,

Cu un preşedinte în funcţie care se păstrează pe primul loc în sondaje şi o bătălie pentru a intra în turul doi între Viorica Dăncilă (PSD) şi Dan Barna (Alianța USR-PLUS), campania electorală înaintea primului tur s-a remarcat prin lipsa unei confruntări reale între principalii candidaţi dintre cei 14 înscriși în cursă.

Singura dezbatere cu mai mulți candidați a fost cea de joi, de la Europa FM, unde au fost invitați șase candidați la prezidențiale și au venit doar Dan Barna, Kelemen Hunor și Theodor Paleologu.

Moise Guran, realizatorul și moderatorul dezbaterii electorale de la Europa FM, a spus, pentru Libertatea: ”Nu s-au certat, nu au vorbit unul peste celălalt, iar cu minutele s-au înțeles bine. Nici eu nu am fost satrap cu timpul. Uite, Kelemen Hunor a rămas cu minute nevorbite. La dezbaterea pentru europarlamentare, Traian Băsescu a rămas cu minute, apoi le-a consumat și a mai cerut timp, iar când nu i s-a dat, a început să înjure…”.



În ultimii 30 de ani, confruntările electorale au decis, în unele cazuri, soarta alegerilor. În istoria post-decembristă, au rămas fraze celebre ale candidaţilor, dar şi schimburi de replici spumoase între politicieni.

Întrebarea-surpriză din 1996 a lui Emil Constantinescu: „Credeţi în Dumnezeu, domnule Iliescu?”

Soarta alegerilor prezidenţiale din 1996 a fost decisă nu de o confruntare între candidaţi pe programe și pe teme de campanie, nici pe dezvăluiri bombă ale contracandidaților, ci de o întrebare bine pusă, care a șocat și a constituit elementul-surpriză.

La dezbaterea finală din turul al doilea, Emil Constantinescu, candidatul CDR, l-a întrebat pe candidatul PDSR: „Credeţi în Dumnezeu,

domnule Iliescu?”.

Iliescu a ocolit răspunsul direct și a spus : „M-am născut într-o familie de oameni evlavioși, am fost botezat în Biserica Ortodoxă Română și am această calitate. Sigur, în evoluția mea intelectuală s-au produs anumite deplasări. Dar am rămas pătruns de elementele fundamentale ale credinței și ale moralei creștine”.

Constantinescu a revenit și a spus apăsat: „Aţi declarat că sunteţi liber-cugetător. Asta înseamnă necredincios, deci om fără Dumnezeu”.

Confruntarea Băsescu-Năstase, din 2004: “Ce blestem o fi pe poporul ăsta de a ajuns, până la urmă, să aleagă între doi foşti comunişti?”

În 2004, Traian Băsescu, candidatul Alianței DA (PNL-PD), şi Adrian Năstase, candidatul PSD, s-au luptat pentru funcţia de preşedinte. Liderul PSD, care era şi premier la acea vreme, a înregistrat o înfrângere care a rămas memorabilă.

În timpul marii dezbateri între candidaţi, Băsescu l-a întrebat, retoric, pe contracandidatul său:

“Ce blestem o fi pe poporul ăsta de a ajuns, până la urmă, să aleagă între doi foști comuniști, între Adrian Năstase și Traian Băsescu?”.

Analiștii susţineau, atunci, că acesta a fost momentul decisiv al confruntării electorale, „glonţul de argint”, cum a fost numit de comentatori.

Tot atunci au fost publicate în presă celebrele „stenograme din ședințele PSD“ din 2003 și 2004, care arătau cum stabileau liderii de partid cine să fie anchetat de procurori, care la acea vreme erau numiți de ministrul Justiției.

Adrian Năstase, atunci președintele PSD, le spunea șefilor de partid, în martie 2004: ”Luați frecvența de mediatizare, luați dosarele care există la SRI, la PNA (actualul DNA, n.r.), peste tot și vedeți unde sunt cele mai multe lucruri”.

2009, momentul jurămintelor pe Biblie: Băsescu spune că nu a lovit un copil, Geoană, că nu a fost acasă la Sorin Ovidiu Vântu

Confruntarea din 2009 a fost între Traian Băsescu, care lupta pentru al doilea mandat, şi liderul PSD Mircea Geoană.

Cu puţin timp înainte de turul doi, omul de afaceri Dinu Patriciu declara, la Realitatea TV, că îl detestă pe Traian Băsescu încă din 2004, când acesta ar fi lovit peste faţă un copil.

A doua zi, ziarul „Gardianul“, finanţat de Sorin Ovidiu Vântu, a difuzat un clip în care Traian Băsescu părea că loveşte un copil, la mitingul electoral din 2004. Traian Băsescu a ieşit într-o conferinţă de presă, unde a rostit o frază care a rămas celebră: „Să-ţi fie ruşine, Dinu Patriciu!”.

În dezbaterea finală, când a fost pus să jure pe Biblie că nu a lovit copilul, Băsescu dat un răspuns care nu a convins: „Jur că nu am lovit copilul nici în plex, nici cu pumnul în faţă”.

Revanşa lui Traian Băsescu a venit tot atunci. Acesta i-a pus o întrebare lui Mircea Geoană care l-a blocat pe candidatul PSD şi despre care s-a spus că a decis soarta scrutinului.

„Da aseară, la Vântu, v-a plăcut? Aseară, când v-a chemat Vântu în urgenţă, v-a plăcut?”



Confruntarea Ponta-Iohannis din 2014: „L-am văzut pe Băsescu, din nou, cum îi prosteşte pe români / ”I-a prostit când v-a pus premier?”

Ultima confruntare a scrutinului din 2014 s-a desfăşurat la televiziunea B1, între primarul Sibiului de la acea vreme, Klaus Iohannis, candidatul Alianţei Creştin Liberale, şi liderul PSD, Victor Ponta, care era şi premier.

Din confruntare a rămas celebru schimbul de replici dintre cei doi, în finalul confruntării:

Victor Ponta: ”Acum l-am văzut pe Băsescu din nou, acelaşi fariseism, încredere că îi prosteşte pe români din nou. Voi trăi în România fără Băsescu şi Iohannis.

Klaus Iohannis: Oare domnul Băsescu i-a prostit pe români când v-a pus premier? Pe mine m-a refuzat, pe dumneavoastră v-a pus.

Cel mai profund citat despre democraţia, dat de Ion Raţiu, la alegerile prezidenţiale din 1990

Dincolo de istoria confruntărilor dintre pretendenţii la funcţia supremă în stat, cea mai profundă declaraţie a rămas cea din prima dezbatere electorală de după Revoluţie, în 1990, a unui om politic care nu a câştigat alegerile, însă care a rămas un simbol la democraţiei.

Liderul Partidului Naţional Tărănescu, devenit ulterior PNŢCD, Ion Rațiu, dădea, în timpul ultimei dezbateri televizate înaintea alegerilor prezidențiale, o definiție a democrației care a rămas în memoria publică.

Chintesența democrației se poate exprima printr-o singură frază: Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge pentru ca tu să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Ion Raţiu:

