„Am voie să revin asupra demisiei. Legea prevede că pot să revin. M-am convins că nu vreau să demisionez după ce am văzut a doua filmare. Acolo se vede că eu nu am agresat-o pe doamna de la USR. N-am bătut-o așa cum spune. Eu am rugat-o să nu filmeze. E o lege care spune că nu are voie să filmeze, pentru că acolo erau și documente”, a spus pentru g4media.ro consilierul PMP – filiala Ilfov Dinu Gheorghe.

„I-am luat telefonul, da, dar în a doua filmare se vede că nu am atins-o cu nimic. Ea s-a repezit la mine să îi dau telefonul și i l-am dat. Acum îmi pare rău de ce s-a întâmplat. Să știți că eu sunt un om civilizat”, a adăugat el.

Consiliera locală USR din Mogoșoaia Felicia Ienculescu-Popovici a acuzat că a fost agresată verbal şi fizic, joi seară, 27 ianuarie, de doi consilieri locali – Valentin Ene (PNL) şi Dinu Gheorghe (PMP). Vineri, Poliția Buftea a deschis un dosar penal pentru ultraj, iar seara au apărut primele imagini neblurate din timpul agresiunii – cele invocate acum de consilierul PMP.

Cel de-al doilea consilier local Mogoşoaia implicat în incident, Valentin Ene, a demisionat din PNL și, implicit, din funcția de consilier local, au declarat surse din partid, sâmbătă la amiază, 29 ianuarie, pentru Libertatea. Informația a fost confirmată seara de filiala PNL Ilfov.

