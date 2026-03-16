Cei doi consilieri – Emmanuel Bonne și Bertrand Buchwalter – s-au dus în februarie la Moscova și au transmis că un acord nu poate fi posibil atât timp cât Europa nu participă la negocieri, având în vedere că în joc este securitatea continentului.

Iuri Ușakov, consilierul diplomatic al liderului rus Vladimir Putin, a menținut poziția că regimul de la Moscova discută doar cu administrația Trump și a respins în mod grosolan propunerile delegației franceze, înjurându-i pe cei doi reprezentanți ai lui Macron: „Îmi pare rău, de fapt, nu, duceți-vă dracului”.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că „europenii nu vor să contribuie la procesul de pace” – o aluzie că Europa trebuie să accepte doar ce solicită Rusia și să nu-și prezinte propriile cereri.

„Când a venit reprezentantul Franței, nu a adus niciun semnal pozitiv. Așadar, nu a avut nimic pozitiv de auzit”, a adăugat Peskov.

Potrivit Financial Times, procesul de pace din Ucraina a stagnat efectiv, în parte pentru că administrația Trump și-a concentrat atenția asupra operațiunii militare împotriva regimului din Iran. Ultima rundă de consultări trilaterale a avut loc în perioada 17-18 februarie, la Geneva. Următoarea întâlnire, programată pentru 5 martie, la Abu Dhabi, a fost amânată din cauza luptelor din Orientul Mijlociu, iar o nouă dată pentru reluarea discuțiilor nu a fost stabilită deocamdată.

„Discuțiile din Ucraina sunt în pericol serios”, a declarat un oficial european de rang înalt. Potrivit acestuia, președintele american Donald Trump a început să-și piardă interesul pentru mediere, iar războiul din Iran nu numai că a redus presiunile asupra Rusiei, dar i-a adus și încasări suplimentare Kremlinului în urma creșterii prețurilor la petrol, suspendării sancțiunilor americane pentru o lună și reducerii arsenalului Pentagonului, ceea ce afectează totodată aprovizionarea cu arme a Ucrainei.

