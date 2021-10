Dacă la finalul consultărilor se va ajunge la un consens, președintele poate anunța numele propunerii de premier sau, în caz contrar, poate rechema partidele la o nouă rundă de consultări.

Delegația PNL formată din Florin Cîțu și prim-vicepreședinții Rareș Bogdan, Gheorghe Flutur, Lucian Bode și Iulian Dumitrescu a ajuns la Palatul Cotroceni, luni, la ora 12.00.

Liberalii au anunțat, vineri, că nu vor face nicio propunere dacă nu se conturează o majoritate parlamentară care să susțină noul guvern.

PNL a plecat de la Cotroceni în jurul orei 12.40, anunță Digi24.

Declarațiile lui Iohannis, înainte de consultările cu partidele

„Sincer, nu știu dacă primă rundă va duce la o soluție, dar eu personal sunt total implicat și sunt hotărât să găsesc cu partidele o ieșire din această criză. Nu putem să stăm peste iarnă fără guvern, suntem în plin val patru pentru că prea puțini români s-au vaccinat. Suntem într-o criză a prețurilor la energie care nu a fost generată de noi, este o criză globală”, declara, vineri, Klaus Iohanis, în momentul în care a anunțat consultările.

Administrația Prezidențială a anunțat, printr-un comunicat de presă, ordinea în care partidele vor intra la consultări:

Ora 12:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 13:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 14:00 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 16:00 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 16:30 – Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR);

Ora 17:00 – Minorități naționale reprezentate în Parlament.

Cu ce propunere vine PNL

După ce joi anunța că propunerea PNL pentru funcția de prim-ministru este Florin Cîțu, liberalii s-au răzgândit vineri și au precizat că nu vor face nicio propunere dacă nu se conturează o majoritate parlamentară care să susțină noul guvern.

„BEx consideră că, pentru deblocarea crizei politice, este cea mai bună decizie ca PNL să nu avanseze la consultările de luni o propunere de premier. (…) În eventualitatea în care nu se conturează o majoritate, decizia conducerii PNL este aceea de a se prezenta fără a face propunere de premier la consultările de luni, de la Palatul Cotroceni”, a transmis PNL la finalul ședinței de vineri.

Delegația care va reprezenta PNL la consultările convocate de Iohannis este formată din președintele PNL Florin Cîțu și prim-vicepreședinții Rareș Bogdan, Gheorghe Flutur, Lucian Bode și Iulian Dumitrescu.

USR vrea alt nume decât Florin Cîțu

Noul președinte al USR, Dacian Cioloș, a subliniat că prima condiție pentru revenirea în coaliție este ca PNL să propună un alt nume de prim-ministru care să nu fie Florin Cîțu.

„Mandatul (n.r. – cu care merge USR la consultări) este cel pe care l-am tot expus public de câteva săptămâni. Suntem gata să continuăm într-o coaliție cu PNL și cu UDMR, dacă avem un alt premier. E de discutat cine poate să fie, dar cel puțin Florin Cîțu a demonstrat că nu e capabil să conducă un guvern de coaliție și să modereze o relație de lucru între miniștri din diferite partide și îi atacă pe unii și pe alții”, a precizat Dacian Cioloș.

El a subliniat că liberalii au dreptul de a face propunerea, dar dacă nu au, în cazul în care PNL refuză să avanseze o altă propunere în afară de Florin Cîțu, USR poate veni cu trei nume. El și-a asumat să preia conducerea guvernului, dar a spus că variante sunt și Cătălin Drulă sau Cristian Ghinea.

PSD, fără propunere de premier

Vasile Dîncu a declarat că social-democrații vor lua luni dimineață o decizie cu privire la consultările cu președintele Klaus Iohannis, însă, cel mai probabil, nu vor merge la Cotroceni cu o propunere de prim-ministru.

„Vrem să vedem dacă preşedintele trage de timp, este o variantă, pentru că a făcut şi această punte peste weekend, dacă preşedintele s-a gândit chiar la o soluţie şi are o soluţie, nu are rost să ne ducem cu propunere când nu ni se cer propuneri, pentru că o facem în van. Înţelegem că preşedintele vrea să se refacă această coaliţie”, a declarat Vasile Dîncu.

Cu o zi înainte de moțiunea de cenzură prin care a fost demis guvernul Cîțu, președintele PSD, Marcel Ciolacu, propunea guvern de tehnocrați și organizarea în primăvară de alegeri anticipate.

„Nu avem cu ce propunere de premier să venim la Iohannis. Nu vreau prim-ministru. Cred că domnul Rafila este mai potrivit în acest moment. Nu că fugim de guvernare. Considerăm că nu mai poţi, cum arată acum Parlamentul, nu mai reprezintă voinţa românilor Parlamentul. Cu cine să fac Guvern, cu Cîţu, cu Turcan? Facem un Guvern de specialişti. Dacă forţele politice ajung la concluzia că trebuie alegeri anticipate. Soluţia e guvern de tehnocraţi până la alegerile anticipate”, a declarat Ciolacu.

Ce vrea UDMR

UDMR dorește refacerea coaliției, dar liderul formațiunii, Kelemen Hunor, a declarat, după moțiunea de cenzură de marți, că e greu de crezut că se mai poate reface după toate tensiunile și schimburile de replici dintre PNL și USR.

„După discursurile de astăzi, după tot ce s-a întâmplat în aceste zile, e greu de crezut că se poate. Deci poţi să dai jos pe primul-ministru, care este şi preşedintele PNL, dar în a doua clipă cu el trebuie să stai la masă, să discuţi. Şi asta înseamnă că ori nu vrei să te întorci la guvernare, ori nu ţii cont de o grămadă de chestii umane, nu de altceva. Din acest punct de vedere, există o oarecare reţinere în ceea ce ne priveşte”, declara atunci Kelemen Hunor.

O altă variantă care poate fi luată în considerare în acest context este aceea a unui guvern minoritar, consideră liderul UDMR.

„Dar aici trebuie să găseşti un om care are capacitatea de a închega o majoritate parlamentară pentru un guvern minoritar şi pentru susţinere parlamentară, pentru o anumită perioadă – de jumătate de an, de un an, de trei ani, acum depinde. Şi această variantă cred că este o variantă absolut fezabilă, important este să găsim o soluţie cât de repede se poate, fiindcă suntem în valul 4 al pandemiei, plus celelalte chestiuni – inflaţia, preţurile la energie şi tot ce ţine de guvernarea ţării. Deci trebuie să ne mişcăm destul de repede”, a mai spus preşedintele UDMR.

AUR vrea suspendarea președintelui

Liderul AUR, George Simion, afirmă că formațiunea sa nu va permite ca președintele Klaus Iohannis să neglijeze rezultatul votului pentru moțiunea de cenzură, prin care guvernul Cîțu a fost demis. Simion a precizat că unul dintre planurile AUR rămâne procedura de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, începând chiar de luni.

Pentru AUR, varianta acceptată ar fi o „guvernare națională”, formată din specialiști ale căror profesii să fie dublate de „iubirea de țară”. Călin Georgescu ar fi o variantă de premier, spune Simion, potrivit G4Media.

Ce se întâmplă mai departe

Preşedintele României desemnează un alt candidat pentru funcţia de prim-ministru. Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, un nou vot de încredere Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului, potrivit Constituției.

Birourile permanente stabilesc data şedinţei comune, la cel mult 15 zile de la primirea programului şi listei Guvernului. Urmează audierile individuale ale miniştrilor propuşi, acestea finalizându-se cu un aviz comun consultativ, motivat, din partea comisiilor permanente ale celor două camere.

În data stabilită de Birourile permanente pentru acordarea votului de încredere, candidatul la funcția de prim-ministru se prezintă în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. În aceeaşi zi, după încheierea dezbaterilor, se supune la vot propunerea de acordare a încrederii Guvernului.

Votul este secret şi se exprimă prin bile. Sunt necesare 234 de voturi pentru învestirea guvernului.

Dacă Guvernul nu este învestit, preşedintele poate desemna un alt premier.

Guvernul condus de Florin Cîțu a picat marți după ce moțiunea de cenzură depusă de PSD a fost adoptată cu un scor istoric. Un număr de 281 de parlamentari au votat pentru ca Guvernul Cîțu să fie demis, cu 47 mai mult decât era necesar.