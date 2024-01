„Am avut de-a face cu bariere rasiale și a fost o foarte greu să fiu acceptată ca japoneză”, a declarat în lacrimi, într-o japoneză impecabilă, tânăra Carolina Shiino, după ce a fost încoronată Miss Japonia.

Modelul în vârstă de 26 de ani, care s-a născut în Ucraina, s-a mutat în Japonia la vârsta de cinci ani și a crescut în Nagoya, obținând cetățenia japoneză la 24 de ani.

Ea este primul cetățean japonez naturalizat care a câștigat concursul, dar victoria sa a reaprins o dezbatere despre ce înseamnă să fii japonez.

„Sunt un bun exemplu al faptului că ceea ce simţim nu este neapărat ceea ce se vede la exterior. Sper să fac lucrurile să se schimbe şi că oamenii se vor gândi la această dualitate”, declară ea postului francez.

Victoria ei vine la aproape 10 ani după ce Ariana Miyamoto a devenit prima femeie bi-rasială care a fost încoronată Miss Japonia în 2015.

Ariana, cu o mamă japoneză și un tată afro-american, a ridicat întrebări dacă o persoană de rasă mixtă ar trebui să fie eligibilă pentru a câștiga concursul.

