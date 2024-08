În ultimele zile, pe pagina de Facebook a universităţii au fost postate imagini şi clipuri indecente.

„Dorim să vă informăm cu regret că pagina oficială de Facebook a Universităţii de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» din Bucureşti a fost compromisă în urma unui atac cibernetic. În consecinţă, conţinutul postat recent pe această platformă este viciat şi nu reflectă valorile şi mesajele instituţiei noastre”, a transmis UMF „Carol Davila”.

Universitatea precizează că a luat „toate măsurile necesare pentru a remedia această situaţie şi pentru a restabili securitatea paginii noastre oficiale”.

„Am notificat autorităţile competente în domeniul securităţii cibernetice şi colaborăm îndeaproape cu acestea pentru a identifica şi sancţiona persoanele responsabile pentru acest incident”, adaugă sursa citată.

Membrii comunităţii sunt sfătuiţi să raporteze ca fiind SCAM postările recente.

Prorectorul Ştefan Busnatu a declarat, pentru Hotnews, că Facebook refuză să dea jos postările publicate pe pagină în ultimele zile.

„Suntem în situaţia în care primim nişte mesaje mai mult redundante şi hazlii de la Facebook, în contextul în care au nevoie de foarte multe lucruri de analizat. Se pare că pentru ei postările care sunt făcute de boţii care au luat pagina nu contravin politicilor acestora. În ciuda faptului că am făcut foarte, foarte multe raportări ca fiind înşelăciune acele postări, am primit răspuns că acele postări nu pot fi scoase de pe pagină pentru că sunt în acord cu politicile Facebook”, a declarat, pentru HotNews.ro, prorectorul Ştefan Busnatu.

Recomandări EXCLUSIV | Criptomonedele produse în România aduc rușilor milioane de dolari. Cine se află în spatele fermelor de mining și cum sunt folosiți banii

Acesta mai spune că ia în calcul crearea unei pagini noi. „Văzând că nimeni din țara asta nu are efectiv capacitatea de a sprijini o instituție publică și implicit nici Facebook-ul nu are niciun angajament în a face asta, suntem în contextul în care să creăm o altă pagină și să începem lucrurile de la zero, astfel încât să renunțăm la pagina respectivă”, a explicat Ștefan Busnatu.

Urmărește-ne pe Google News