Camerele de supraveghere au surprins momentul în care tinerii, doi dintre ei purtând o prăjină de bambus, au folosit vehiculul ca pe un loc de joacă. Aceștia au așezat prăjina pe acoperișul mașinii, s-au urcat pe vehicul și au tras bățul pe suprafața caroseriei, provocând daune semnificative.

„Și eu sunt tată, așa că înțeleg că copiii se pot comporta așa. În loc să duc mașina la dealer, am decis să o repar la un atelier auto din apropiere pentru 29.360 CNY (aproximativ 3.780 de euro)”, a declarat domnul Zhang.

Cu toate acestea, părinții copiilor au oferit doar 5.000 CNY (aproximativ 643 de euro) drept compensație, deși un dealer autorizat Ferrari a estimat costurile de reparație la 100.000 CNY (aproximativ 12.870 de euro). Familia copiilor a susținut că nu poate face diferența între daunele provocate de cei mici și zgârieturile existente anterior pe mașină.

Nemulțumit de suma propusă, domnul Zhang a depus o plângere la poliție, iar cazul a fost urmat de mai multe sesiuni de mediere. „Niciunul dintre părinți nu și-a adus copiii să-și ceară scuze. Au venit la secția de poliție doar după ce au fost chemați”, a spus proprietarul mașinii.

El intenționează acum să recupereze banii cheltuiți pentru reparații printr-un proces, dacă nu se ajunge la un acord. „Vreau doar să recuperez costurile de reparații pe care le-am plătit. Dacă problema nu poate fi rezolvată, va trebui să depun un proces împotriva lor”, a adăugat el.

Incidentul a atras atenția publicului asupra responsabilității părinților pentru acțiunile copiilor lor, mai ales în situații care cauzează daune materiale semnificative.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE