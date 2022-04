CORESPONDENȚĂ. La granița dintre Polonia și Ucraina, refugiații sunt ajutați și de voluntari și de activiști chinezi. Cine sunt disidenții?

Zeci de corturi ale organizațiilor umanitare îi așteaptă pe refugiații ucraineni la vama ucraineano-poloneză de la Medyka. Primul cort este unul uriaș, scris cu caractere chineze la fel de mari. Zeci de voluntari aleargă în jurul acestui cort.

Chinezii sunt primitori. Ne ia 30 de secunde să ne recomandăm și le ia lua o oră să ne descrie ce fac ei, cum s-au organizat și care este visul lor: China fără partidul comunist.

550.000 oameni au trecut deja în Polonia dinspre Ucraina pe la Medyka

Oamenii nu își dau numele reale, însă acceptă să fie pozați – desigur, cu măști și ochelari de soare.

Peter, stânga, și Steve deși acestea nu sunt numele lor reale | Foto: Vlad Chirea

„În prima săptămână după ce a izbucnit războiul am ajuns la Cracovia. Acolo era un hotline și ni s-a spus că e nevoie de mult ajutor la Medyka. Suntem 40 aici. Peste 20 sunt în Cracovia și mai avem o echipă în New York care ne ajută cu logistica”, spune Peter, unul dintre voluntarii chinezi.

Logistica este unul dintre cuvintele reabilitate pe parcursul acestui război. Logistica e ceea ce i-a lipsit uriașei armate a Rusiei, logistica e ceea ce a făcut posibil ca 2,5 milioane de ucraineni să treacă în Polonia în ordine, îndrumați și ajutați.

Peter e din Hong Kong, dar a venit aici din Franța, unde se afla la studiu. Ne arată radiatorul – noaptea se ajunge la temperaturi cu minus. Urmează zona pentru copii, cea de masă, cea pentru animale.

Peter, voluntar și disident chinez | Foto: Vlad Chirea

O arie separată este alocată pentru ceai și cafea, unde vin și voluntari, și refugiați, și soldați polonezi.

Peter ne predă lui Steve. Steve din Washington D.C. Steve e senior în organizație și are însemne ale New Federal State of China (Noul Stat Federal al Chinei), pe care îl numește „o mișcare” prin care „credem că unele părți din China, Taiwan, trebuie să fie independente și totul să funcționeze ca o federație nouă, fără partidul incompetent”.

Cine sunt ei? Mișcare a fost fondată de Miles Guo, multimiliardar de origine chineză, alături de o persoană binecunoscută: Steve Bannon, unul dintre strategii lui Donald Trump.

Guo și Bannon s-au remarcat prin teorii ale conspirației legate de noul coronavirus, însă chinezii insistă că Guo și Bannon ar fi tăiat legăturile, așa cum arată un articol Deutsche Welle.

Proviziile puse la dispoziția refugiaților | Foto: Vlad Chirea

Cazul familiei lui Lorenzo

Steve, ghidul nostru, spune că ”oamenii vin în valuri. Ai 2-3 zile mai liniștite, apoi, într-o noapte, vine un val de zeci, sute de oameni deodată. Noaptea trecută au fost cozi de 1-2 kilometri, ceea ce e destul de mult după o lună”.

Majoritatea ucrainenilor sosesc pe jos. Dar nu sunt numai ucraineni. Chinezii povestesc cum un italian, Lorenzo, a fi mers pe jos 10-15 kilometri până la vamă alături de familie.

Lorenzo ne-a povestit că vedea mașini abandonate de-a stânga și de-a dreapta drumului, care nu aveau șoferi, semn că oamenii le-au lăsat și au trecut pe jos. Steve, voluntar chinez:

Italianul, spun ei, a venit împreună cu soția ucraineană și cu cei doi socri, dintre care el era foarte bolnav. Bătrânul avea nevoie de dializă o dată la două zile. „Era 2 noaptea și au început să împingă căruciorul, iar bătrâna mergea pe lângă ei”, spune Steve.

Foto: Vlad Chirea

„Ei erau în regiunea Kiev, au stat într-un buncăr câteva zile și apoi Lorenzo i-a luat și au plecat. Când l-am văzut pe bătrân prima oară, am rămas mut. Eu cred că avea 70-80 ani, nu putea să meargă decât în căruciorul cu rotile”, spune chinezul.

Bătrânul a fost ajutat de voluntarii de dincolo să treacă la Medyka și a fost trimis într-un spital în Cracovia pentru a i se face dializă. De acolo, a reușit să zboare până la Roma.

Mai mult, adaugă el, soția lui Lorenzo, fericită că părinții ei au fost ajutați, a spus că trebuie să se revanșeze. Vorbind perfect engleză și ucraineană, a rămas alături de ei pentru a traduce până când au plecat, cu toții, la Cracovia.

Au fugit în 15 minute

Steve spune că e născut la Beijing și a plecat acum 25 de ani. „Eu locuiesc în Washington D.C. Am făcut Virgina Tech și acum lucrez în IT”, povestește el.

Chiar șeful l-a sunat și i-a spus că are 15 minute să împacheteze și să se vadă cu un grup de chinezi americani la gara Union Station, Washington D.C. pentru a merge la New York. De-acolo au zburat direct în Polonia.

„Vă rog să mă credeți, am luat prima cursă! A fost totul în 15 minute, am uitat o grămadă de chestii. Dar am zburat. Vreo 13-14 am plecat din New York. Apoi ne-am împărțit în 3 baze: Varșovia, Cracovia, Medyka”, susține Steve. Restul au venit din alte părți ale lumii.

Steve spune că e născut la Beijing și a plecat acum 25 de ani | Foto: Vlad Chirea

Copilul care l-a strâns de picior

Au adus și oameni de la Lviv până la Medyka, spune IT-istul. „Am găsit șoferi profesioniști de autobuz, am închiriat autobuze și le trimiteam la Lviv. De acolo au adus oameni. Avem o statistică, 99% din ei erau ucraineni. Dar erau și studenți străini. Au fost chiar și studenți chinezi scăpați cu aceste autobuz”, povestește.

Zice că n-a trăit niciodată așa ceva.

„M-a marcat un moment în care am reușit să aducem din Ucraina 96 de copii de la orfelinat împreună cu un ONG din Spania. Erau din Kiev. Ne-au contactat, aveau nevoie, au venit cu 5 autobuze. Orfani, copii abandonați… Au ajuns în cele din urmă aici, i-am cazat la Cracovia.

Apoi m-am dus să mă ocup de trimiterea lor către Spania. În timp ce vorbeam, am simțit că mă trage cineva de pantaloni. Era un copil care m-a prins și apoi m-a îmbrățișat de un picior fără să îmi zică nimic. Am rămas blocat, apoi am așteptat să plece și l-am înjurat pe Putin. Își amintește el:

„Văd, în fiecare zi, speranță. Am reușit să facem o conexiune cu Starlink-ul lui Elon Musk și să dăm internet Wi-Fi tuturor, pe gratis, aici. Parola este „takedownccp”, unde CCP este Chinese Communist Party (n.r. Partidul Comunist Chinez). Pentru că ăsta e scopul nostru, să dăm jos partidul dăunător. Ne ajută oameni din toată lumea. Însă loviturile de grație trebuie să vină din partea chinezilor”, spune Steve.

Foto: Vlad Chirea

„Mama nu știe nimic”

Spune că ultima oară când a fost în China în septembrie 2019, înainte de oficializarea mișcării de protest. Chiar înainte de pandemie.

„De-atunci chiar nu mai pot. Atunci n-am avut probleme, dar acum știu de mine. Sunt cetățean american, dar m-ar paște închisoarea dacă m-aș întoarce acum. Am avut prieteni care au fost închiși, chiar și omorâți”, pretinde el.

”Avem familii în China, mama mea chiar nu știe ce fac. Ei nu au nicio treabă cu politica, sunt oameni simpli, normali. Dar e un preț pe care îl plătim pentru că vrem să-i dăm jos”, zice Steve.

„Următoarea țintă e Taiwan”

Când vorbește de New Federal State of China, vorbește de „domnul Guo” și atât. Spune că „el a început să pregătească totul acum vreo 3 decenii, după masacrul de la Tianmen. E un miliardar care putea să fie închis, dar a fugit în Londra, apoi la New York”.

Îl întrebăm dacă crede că partidul chinez ajută Rusia. „Eu cred că Rusia și partidul lucrează împreună. Sunt coordonate. Avem informații, nu e doar ceea ce credem noi”, e hotărât Steve.

Și ne mai zice ceva către ieșire.

„Avem servicii de informații coordonate și știm că următoarea țintă este Taiwan. Următoarea Ucraina va fi acolo. Șansele ca acolo să nu se întâmple nimic sunt apropiate de zero. Suntem pregătiți să mergem în Taiwan dacă suntem sunați”, conchide el. „Jos partidul!”.

Foto: Vlad Chirea

