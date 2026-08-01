Ceea ce trebuia să fie o sursă modestă de venit pentru a-și completa pensiile mici s-a transformat într-o ruină insalubră, plină de gunoaie, dăunători și datori uriașe, după ce, timp de cinci ani, chiriașii au refuzat să mai achite chiria.

Un venit suplimentar la pensie, transformat în capcană financiară

Povestea a început în anul 2019, când cuplul de pensionari a decis să scoată pe piață o casă moștenită de la soacra Thérèsei.

Locuința, încărcată de amintiri de familie, fusese complet renovată de cei doi bătrâni din propriile economii, cu scopul de a fi închiriată unei familii de cinci persoane pentru suma de 680 de euro pe lună.

Totul părea în regulă la început, iar proprietara recunoaște că a avut încredere deplină în noii locatari. Însă, odată cu izbucnirea pandemiei de COVID-19, capul familiei de chiriași și-a pierdut locul de muncă și a decis unilateral să nu mai plătească suma lunară datorată.

Bărbatul a invocat o informație auzită la radio, susținând că statul ar fi suspendat plata chiriilor în timpul stării de urgență. În realitate, măsura guvernamentală se aplica exclusiv spațiilor comerciale, nu și contractelor de închiriere de tip rezidențial.

Deși Thérèse i-a explicat cadrul legal, chiriașul a refuzat să asculte de rațiune, iar plățile au fost sistate definitiv din acel moment.

Pierderi de 23.000 de euro și o luptă juridică de lungă durată

În ciuda neplății, relația dintre părți a rămas aparent cordială, fără certuri deschise, lucru ce a determinat-o pe proprietară să fie îngăduitoare timp de câțiva ani.

Thérèse mărturisește acum cu amărăciune că amabilitatea și empatia ei au fost speculate la maximum. Chiriașul s-a dovedit a fi un vorbitor persuasiv, care a profitat de naivitatea bătrânilor, ascunzându-le adevărata situație financiară.

Abia în februarie 2023, la sfatul Fondului francez de alocații familiale (CAF), proprietarii au inițiat demersurile legale pentru evacuare. Calculul final arată o pagubă directă uriașă: peste 23.000 de euro neîncasați doar din chiria restantă acumulată pe parcursul celor cinci ani.

Deși familia de chiriași a părăsit oficial locuința în martie 2025, aceștia au refuzat să predea cheile. Proprietarii au reușit să intre efectiv în posesia imobilului abia pe 20 iulie, după intervenția autorităților.

Tabloul dezastrului: Frigidere cu mâncare putrezită, gândaci și șobolani

Momentul deschiderii ușii a fost descris de pensionară ca o viziune desprinsă din coșmaruri. Primul lucru care i-a lovit pe proprietari a fost un miros insuportabil de descompunere. Încăperile, renovate cu grijă cu câțiva ani în urmă, deveniseră impracticabile.

În bucătărie, frigiderele erau pline cu alimente lăsate să putrezească de luni de zile, iar chiuveta era îngropată sub mormane de vase murdare. Fiecare colț al casei era ocupat de munți de haine vechi, cutii de carton, sticle goale și resturi menajere. Mai mult, mizeria extremă a atras dăunători, locuința fiind infestată cu gândaci de bucătărie și șobolani.

Pentru a face casa din nou locuibilă, cei doi pensionari sunt nevoiți acum să angajeze o firmă specializată de curățenie și dezinsecție, cheltuială pe care vor trebui să o suporte tot din propriile buzunare.

Zdruncinată de întreaga experiență, Thérèse Lelièvre dorește ca povestea ei să tragă un semnal de alarmă asupra lipsei de protecție juridică pentru proprietarii de bună-credință. Femeia atrage atenția că, în timp ce atenția publică este îndreptată adesea spre proprietarii abuzivi, cei sinceri rămân complet neprotejați în fața chiriașilor de rea-credință.

„Le-am dat un apartament impecabil, i-am ascultat și ne-am trezit în această situație. Nimic nu i-a obligat măcar să golească locuința sau să o curețe înainte de a plecare. Pur și simplu au lăsat totul așa”, se revoltă pensionara.

Viitorul imobilului rămâne nesigur. Partenerul Thérèsei, care a copilărit în acea casă, este profund afectat din punct de vedere emoțional. Locul care cândva îi aducea amintiri dragi din copilărie a devenit acum un simbol al degradării și al trădării, iar cuplul ia în calcul posibilitatea de a vinde proprietatea imediat ce va fi igienizată.

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