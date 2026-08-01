Costurile curente nu mai pot fi acoperite de operatori

Situația a generat un apel urgent transmis autorităților de către companiile private de transport de persoane, care avertizează că nu mai pot susține costurile operaționale de zi cu zi în lipsa resurselor prevăzute în contractele de serviciu public.

„Ne aflăm într-o situație fără precedent, în care lipsa finanțării integrale a obligației de serviciu public pune în pericol funcționarea întregului sistem de transport feroviar de călători operat de societățile noastre. În lipsa unor măsuri imediate, există riscul real ca serviciile publice asumate prin contractele încheiate cu statul român să nu mai poată fi asigurate în condiții normale, cu efecte directe asupra populației, economiei și infrastructurii feroviare naționale”, arată cei cinci operatori de transport feroviar privați incluși în Contractele de servicii publice într-un apel adresat premierului Ilie Bolojan, miniștrilor Transporturilor, Radu Miruță, respectiv Finanțelor, Alexandru Nazare, Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF) și președintelui Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură din Camera Deputaților, Lucian Bode.

Până în prezent, alocările financiare de la buget au acoperit exclusiv cheltuielile cu salariile personalului, lăsând nefinanțate celelalte componente esențiale necesare rulării trenurilor. Fără banii de compensație, companiile private se află în imposibilitatea de a achita energia electrică, combustibilul, mentenanța garniturilor și tariful de utilizare a infrastructurii către stat.

Reprezentanții din domeniu sublinează că activitatea nu poate fi menținută doar prin acoperirea fondului de salarii, în condițiile în care restanțele la furnizori și utilități pot duce rapid la întreruperea tehnică a curselor.

Deși angajații din sector și-au primit lefurile la timp, transportatorii se află în imposibilitatea tehnică de a menține garniturile în mișcare, din cauza lipsei totale de lichidități pentru restul serviciilor de bază.

Facturile esențiale rămân neplătite de operatori

Practic, mecanismul actual de alocare financiară a asigurat doar protecția socială a angajaților, dar a tăiat sursa de alimentare pentru circulația propriu-zisă a trenurilor. Operatorii privați și de stat nu mai dispun de resursele necesare pentru a achita consumul masiv de energie electrică și combustibilul diesel utilizat de locomotive.

Pe lângă costurile directe cu energia și motorina, companiile sunt blocate în neplata Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI), taxa obligatorie achitată către administratorul rețelei de cale ferată pentru dreptul de a rula pe șine.

Efecte pentru pasageri și angajații CFR SA

Efectele acestei crize financiare depășesc sfera operatorilor privați și se vor răsfrânge direct asupra populației. Anularea sau suspendarea a sute de curse va lăsa mii de navetiști și pasageri fără opțiuni sigure de deplasare, creând aglomerație și perturbări majore pe rutele feroviare principale.

Companiile de transport solicită de urgență intervenția ministerelor de resort pentru suplimentarea fondurilor și deblocarea plăților integrale.

La sfârșitul lunii iunie 2026, canicula a dat peste cap circulația feroviară. În Gara de Nord din București, mai multe trenuri afișau întârzieri de sute de minute, unele depășind patru ore, iar pe relația București-Craiova au fost semnalate întârzieri și mai mari. CFR Călători avertizează că restricțiile de viteză impuse din cauza temperaturilor extreme pot prelungi și mai mult durata călătoriilor.

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