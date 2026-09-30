Ambițiile de reglementare ale Uniunii Europene în sectoare cheie precum tehnologia, industria auto, mediul și comerțul riscă să genereze costuri economice colosale, dacă nu sunt calibrate atent în funcție de realitățile din piață. O analiză detaliată realizată de think tank-ul independent European Policy Innovation Council (EPIC) din Bruxelles arată că lipsa de predictibilitate și acumularea succesivă de regulamente pot afecta sever competitivitatea blocului comunitar.

Studiul subliniază că, deși politicile europene urmăresc obiective legitime — de la protecția mediului și a sănătății publice, până la tranziția digitală — modul rigid în care sunt formulate și implementate generează blocaje masive. În prezent, frânele birocratice și necorelările legislative costă deja economia europeană aproximativ 63 de miliarde de euro pe an, echivalentul a 0,35% din PIB-ul UE.

Valul care amenință sute de mii de locuri de muncă

Analiza avertizează asupra unui nou val de inițiative legislative aflate în desfășurare. Printre acestea se numără directiva privind produsele din tutun (TPD3), normele privind Inteligența Artificială (AI Act), regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR), mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM) și reglementările din domeniul biotehnologiei.

În variantele lor cele mai restrictive, aceste cinci pachete legislative ar putea genera pierderi anuale de PIB de până la 159 de miliarde de euro între 2026 și 2030, punând în pericol peste 419.000 de locuri de muncă în fiecare an la nivelul celor 27 de state membre.

Cea mai mare vulnerabilitate identificată de experți este Directiva privind Produsele din Tutun (TPD3), unde restricțiile aplicate fără o diferențiere clară a riscurilor pot contracta piața legală și pot amplifica comerțul ilicit. Doar în acest sector, un scenariu restrictiv ar însemna pierderi de 48 de miliarde de euro pe an din PIB, din care 24 de miliarde reprezintă venituri neîncasate din taxe și accize.

Pierderi de competitivitate în tehnologie și industrie

Efectele suprapunerii de norme se resimt direct și în domeniile de vârf. Cadrul de reglementare pentru Inteligența Artificială reduce cu peste o treime câștigurile potențiale de productivitate, generând pierderi estimate la 24 de miliarde de euro anual și punând în pericol 62.000 de locuri de muncă.

În mod similar, normele privind ambalajele (PPWR) redirecționează peste 42 de miliarde de euro pe an de la investițiile productive către costuri administrative de conformare, în timp ce taxa pe carbon la frontieră (CBAM) adaugă o presiune suplimentară de 44 de miliarde de euro asupra lanțurilor de aprovizionare. De asemenea, procesele lente de aprobare în domeniul biotehnologiei alimentelor noi văduvesc economia europeană de alte 1,6 miliarde de euro pe an.

Cum pot fi salvate 125 de miliarde de euro pe an

Raportul EPIC arată că cea mai mare parte a acestor daune economice poate fi evitată fără a renunța la obiectivele principale privind mediul sau sănătatea. O abordare bazată pe proporționalitate, eșalonare inteligentă și consultare ex-ante cu mediul de afaceri ar diminua pierderile anuale de PIB la doar 33 de miliarde de euro.

O astfel de recalibrare normativă ar permite economisirea a aproximativ 125 de miliarde de euro din PIB pe an, protejarea a 241.000 de locuri de muncă și deblocarea unor investiții suplimentare de 28 de miliarde de euro anual la nivelul Uniunii Europene. Experții din Bruxelles pledează pentru trecerea la un model de guvernanță de tip „Stability-by-Design”, care să ofere predictibilitate companiilor și să prevină efectele negative ale birocrației excesive înainte ca regulile să devină obligatorii.