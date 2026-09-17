Șoferii francezi au început să parcurgă zeci sau chiar peste 100 de kilometri pentru a face plinul mai ieftin. Diferența ajunge, în unele cazuri, la aproape 70 de cenți pe litru, iar pentru un rezervor mare economia poate trece de 50 de euro. La benzinăriile din Pas de la Casa, litrul de motorină și cel de benzină costă sub 1,70 de euro, iar unii șoferi sunt dispuși să parcurgă peste 100 de kilometri pentru un plin.

Francezii merg peste 100 de kilometri pentru carburanți mai ieftini

Diferența de preț a transformat benzinăriile din apropierea frontierei cu Andorra într-un punct de atracție pentru șoferii francezi. AFP descrie cozi permanente la una dintre cele mai mari stații de alimentare din Pas de la Casa după ce marți, 15 septembrie, motorina era afișată la 1,677 de euro pe litru, iar benzina fără plumb 95 - la 1,685 de euro pe litru, potrivit AFP. În Franța, în schimb, carburanții costau peste 2 euro, chiar 2,37 de euro pe litru în majoritatea benzinăriilor.

La acest preț, la un rezervor de 40 de litri și o diferență de aproximativ 70 de cenți pe litru, economia este de aproape 30 de euro, iar unii șoferi parcurg peste 100 de kilometri pentru a ajunge în Andorra. Și nu se limitează la alimentarea mașinii.

Un francez venit de la 150 de kilometri plătește cu 51 de euro mai puțin

Potrivit AFP, un șofer a venit din Toulouse, de la aproximativ 150 de kilometri și două ore și jumătate de mers cu mașina, dar francezul spune că diferența de preț justifică deplasarea. El călătorește cu o rulotă care are un rezervor mare și, potrivit calculelor sale, diferența ajunge astfel la 51 de euro.

Un pensionar din Franța umple canistre la o benzinărie în Pas de la Casa, Andorra, pe 15 septembrie 2026. Sursă foto: Profimedia Images

„Dacă alimentez cu motorină în Franța, plinul mă costă 170 de euro. Și aici plătesc doar 119 euro și umplu și o canistră”, a spus el pentru AFP.

În plus, bărbatul își umple și o canistră cu motorină. Și nu este singurul. Mai mulți șoferi cumpără carburant și în canistre, iar în unele situații cantitățile transportate pot depăși limitele legale.

De ce sunt carburanții atât de ieftini în Andorra

Diferența vine în mare parte din taxarea mult mai redusă. Ministrul de finanțe din Andorra, Ramon Llados, a explicat pentru AFP că principatul a încercat în mod tradițional să țină sub control prețurile carburanților, deoarece aceștia au o influență importantă asupra inflației. În Andorra, TVA este de numai 4,5%. Pentru motorină există și o taxă de aproximativ 38 de cenți pe litru, la care se adaugă TVA, potrivit ministrului.

După creșterea prețurilor carburanților, guvernul a decis începând din luna iulie să reducă temporar și mai mult taxele pentru benzină și motorină. La începutul lunii septembrie a fost introdusă o reducere suplimentară de 15 cenți pe litru pentru motorină. Din această reducere, 10 cenți provin din scăderea taxelor decisă de guvern, iar ceilalți 5 cenți sunt suportați de operatorii privați, respectiv importatorii și distribuitorii de carburant.