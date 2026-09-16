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Motorina s-a scumpit iar, deși reducerea accizei s-a prelungit, iar benzina se apropie de 10 lei, miercuri, 16 septembrie 2026. Prețuri în București, Cluj, Iași, Timișoara și Constanța

Milena Niță
Milena Niță
Jurnalist
Foto: Dumitru Angelescu
Foto: Dumitru Angelescu
Fotoreporter
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O statie peco din București. Foto: Libertatea/ Dumitru Angelescu
O stație peco din București, miercuri, 16 septembrie 2026
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Motorina s-a scumpit, miercuri, 16 septembrie 2026, deși Ministerul Finanțelor a anunțat ieri că reducerea accizei la acest carburant va fi menținută până la finalul lunii septembrie. În plus, și benzina a ajuns să se apropie de pragul de 10 lei.

Cuprins:

Miercuri, motorina se vinde cu prețuri între 10,55 de lei/l și 10,72 de lei/l, iar benzina cea mai ieftină este 9,93 de lei/l, însă ajunge în multe stații la 9,99 de lei/l, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cât costă benzina în București, miercuri, 16 septembrie 2026

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cea mai ieftină benzină standard din București costă azi 9,93 de lei/l, de la 9,91 de lei/l, minimumul de sâmbătă (o creștere cu 0,02 lei), și se găsește la Petrom.

Același tarif este afișat și la stațiile Socar, de 9,93 de lei/l, de la 9,91 de lei/l, cost menținut tot de sâmbătă (o majorare cu 0,02 lei).

Lukoil păstrează costul de luni și comercializează carburantul astăzi cu 9,98 de lei/l.

Rompetrol afișează miercuri, 16 septembrie 2026, un preț de 9,99 de lei/l, de la 9,97 de lei/litru, cât se menținea de sâmbătă (o mărire cu 0,02 lei).

La OMV, carburantul se vinde cu 9,99 de lei/l, de la 9,97 de lei/l cât era de luni (o creștere cu 0,02 lei).

Și stațiile MOL au crescut prețul benzinei la 9,99 DE lei/l, de la 9,97 de lei/l, cost neschimbat de sâmbătă (o majorare de 0,02 lei).

Raportat pe orașe, cea mai ieftină benzină se găsește la Cluj-Napoca și costă 9,89 de lei/l, preț menținut de sâmbătă. În Timișoara, carburantul se vinde cu 9,91 de lei/l, de la 9,89 de lei/l cât era sâmbătă (o scumpire cu 0,02 lei). În București, Iași și Constanța, motorina este 9,93 de lei/l, de la 9,91 de lei/l, preț neschimbat de sâmbătă (o majorare cu 0,02 lei).

Cât costă motorina în București, miercuri, 16 septembrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină costă astăzi 10,55 de lei/l, de la 10,46 de lei/l, prețul de luni (o creștere cu 0,09 lei), și se găsește la Petrom.

La Socar, carburantul se vinde tot cu 10,55 de lei/l de la 10,46 de lei/l, cât era luni (o majorare cu 0,09 lei).

Stațiile OMV vând carburantul tot cu 10,61 de lei/l, comparativ cu 10,52 de lei/l, cât era de luni (o mărire cu 0,09 lei).

De asemenea, motorina costă 10,61 de lei/l și la MOL, de la 10,52 de lei/l, prețul care era de luni (o scumpire cu 0,09 lei).

Rompetrol afișează la motorina standard, miercuri, 16 septembrie 2026, un preț de 10,66 de lei/l, de la 10,52 de lei/l, costul de luni (o creștere cu 0,14 lei).

Cea mai scumpă motorină se vinde azi cu 10,72 de lei/l, la fel ca luni, și se găsește la benzinăriile Lukoil.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină este la Timișoara și se vinde cu 10,52 de lei/l, față de 10,43 de lei/l (o creștere de 0,09 lei), preț care se menținea de luni. În Cluj-Napoca, carburantul costă 10,54 de lei/l, în comparație cu 10,45 de lei/l, cât era ieri (o majorare de 0,09 lei). În București, Iași și Constanța, motorina se vinde cu 10,55 de lei/l de la 10,46 de lei/l (o scumpire cu 0,09 lei), costul de luni.

Ministerul Finanțelor a anunțat, marți, că reducerea accizei la motorină va fi menținută până la finalul lunii septembrie. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

Măsura a fost introdusă în septembrie, în încercarea de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în contextul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, miercuri, 16 septembrie 2026

Cea mai ieftină benzină din România costă astăzi 9,82 de lei/l, la fel ca ieri, și este disponibilă la stația RST din Lungulețu, strada Principală, nr. 81, județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină din țară ajunge la 10,28 de lei/l, la fel ca luni, și se găsește la stația Dacma din Lungulețu, strada Principală, nr. 172, județul Dâmbovița

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii modifică tarifele de la o oră la alta.

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Tags: benzină motorină carburanti Scumpiri Ministerul Finanțelor Stiri Bucuresti Stiri Cluj Stiri Cluj Napoca Stiri Iasi Stiri Constanta Constanța Stiri judetul Constanta Stiri Timisoara
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