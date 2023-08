Duminică, 6 august, CRBL a făcut accident cu motocicleta pe care o conducea. Celebrul cântăreț s-ar fi angajat într-o depășire neregulamentară a unei coloane de mașini, apoi s-a izbit de o autoutilitară care era în fața lui. Accidentul a avut loc în județul Hunedoara, iar el a fost transportat la un spital din Deva. A doua zi, CRBL a fost transferat la un spital din București, unde primește îngrijiri medicale.

„O să vă povestesc cum a fost în realitate”

În urmă cu câteva ore, direct de pe patul de spital, CRBL a făcut câteva declarații despre situația în care se află. În primul rând, el a dorit să le mulțumească celor care au avut grijă de el și s-au interesat de starea lui.

„Salutare, dragii mei! În primul rând vreau să vă spun că sunt bine, mă recuperez și vreau să-i mulțumesc Bărbosului că are grijă de mine. Îmi învăț lecțiile, nu știu, lecții pe care poate trebuia să le învăț mai devreme. Dar le învăț acum, nicio problemă, cu un preț, că așa se întâmplă în viață.

Și a continuat: „Vreau să mulțumesc tuturor cadrelor medicale care au avut grijă de mine: din Hațeg, din Deva, de aici de la București și bineînțeles vreau să mulțumesc comunității moto din România, care a fost alături de mine și bineînțeles prietenilor, familiei, fanilor și tuturor care ați avut un gând bun pentru mine. A contat foarte mult și nu vă mai faceți griji. Nu mai citiți toate știrile, pentru că nu sunt chiar așa… O să vă povestesc cum a fost în realitate. Dar, deocamdată, să știți că sunt bine. «Oficial îmi merge bine» (n.r. – râde)”.

„Nu sunt un teribilist și vreun rebel. S-a întâmplat. Nu mă mai acuzați”

În al doilea rând, CRBL a ținut să facă mai multe precizări despre accident. Artistul a menționat că motocicleta sa nu este una puternică, iar viteza maximă pe care o atinge este de 120 km/h. De asemenea, el spune că are experiență, pentru că a condus deja 8.000 de kilometri cu această motociclistă. Cântărețul își dorește ca oamenii să nu înțeleagă greșit situația în care se află.

„A și încă ceva… pentru cei care nu știu ce înseamnă partea asta cu motocicletele. Motocicleta mea merge maxim cu 120 de kilometri la oră, dacă bate vântul din spate. Eu nu am o motocicletă puternică. Iar cu motocicleta asta am adunat vreo 8.000 de kilometri până acum. Nu sunt un teribilist și vreun rebel. S-a întâmplat. Nu mă mai acuzați. Sunt câțiva dintre voi care au dat știrile și care au acuzat că sunt un teribilist și că am făcut, și că am dres și că no… Pentru cei care nu cunosc lumea moto, vă spun eu motocicleta mea este o motocicletă simpatică, bine nu mai este acum, că este praf săraca, vedem ce facem de aici încolo. Ne mai auzim”, a fost mesajul lui CRBL pe rețele de socializare.

CRBL a făcut accident de motocicletă

Accidentul s-a petrecut la ora 13.19, pe o stradă din oraşul Haţeg. Potrivit Poliției Hunedoara, un bărbat în vârstă de 45 de ani se deplasa cu o motocicletă și „s-ar fi angajat în depăşirea neregulamentară a unei coloane de maşini aflate în aşteptare, intrând în coliziune cu o autoutilitară”.

Rănit în accident, artistul a fost transportat de un echipaj medical de urgență la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În acest caz, poliţiştii au deschis un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă.

„La data de 6 august 2023, ora 13.19, un bărbat în vârstă de 45 de ani, din oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov, în timp ce se deplasa cu o motocicletă pe strada Horea din oraşul Haţeg, având direcţia de mers Caransebeş spre Haţeg, la intersecţia cu strada Dr. Victor Babeş, s-ar fi angajat în depăşirea neregulamentară a unei coloane de maşini aflate în aşteptare, încălcând marcajul longitudinal continuu și intrând în coliziune cu o autoutilitară, condusă de către un bărbat în vârstă de 46 de ani, din municipiul Caransebeş, judeţul Caraş-Severin, care se deplasa în faţa sa şi care a efectuat manevra virajului la stânga pentru a pătrunde pe strada Victor Babeş”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Hunedoara.

