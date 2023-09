Într-un extras al înregistrării, căpitanul feribotului spune el credea că pasagerul, identificat anterior ca fiind de naționalitate greacă, era străin.

„Credeam că nu avea bilet. Credeam că e de culoare, un pakistan. Stătea acolo, afară și se învârtea dintr-un loc într-altul, însă nu mi-a arătat niciun bilet. Singurul lucru pe care mi l-a spus a fost «Am de gând să călătoresc»”, spune căpitanul feribotului.

Într-un alt fragment difuzat de postul de televiziune grec ANT1, un alt membru al echipajului este auzit cum își sfătuiește colegii „să nu spună ce au văzut”.

„Ar trebui să aveți mereu în minte un lucru: nu spunem niciodată ce auzim sau ce vedem”, spune unul dintre membrii echipajului de la bordul Blue Horizon.

Potrivit The Guardian, conversațiile dintre membrii feribotului ar fi fost înregistrate automat la bord.

Antonis Karyotis, în vârstă de 36 de ani, a murit pe 5 septembrie, după ce membrii ai echipajului feribotului Blue Horizon l-au împins în apele Mării Mediterane.

O înregistrare video publicată de martori pe rețelele de socializare arată cum victima aleargă spre rampa de încărcare a feribotului Blue Horizon în momentul în care nava își eliberează ancorele și se pregătește să plece. El a încercat să treacă de doi membri ai echipajului, dar a fost împins de pe rampă, căzând în apă și înecându-se.

Athens, Greece. Crew member pushes off passenger that came aboard late. Falls off the moving ramp, and drowns.



36 years old.



Rumor that his family was on ferry waiting. What a disaster. Blue horizon employees have a lot to explain.



Piraeus Port

pic.twitter.com/H6L7yxxL7o