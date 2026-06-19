La polul opus pot fi găsiți ieșenii și constănțenii. Primii accesează împrumuturile cu cele mai mici valori pentru a face achiziții imobiliare, dar achită un avans similar cu bucureștenii și brașovenii. În cazul constănțenilor, valoarea medie a creditelor noi acordate prin intermediul brokerilor Imobiliare.ro Finance este a doua cea mai mare din țară în primele cinci luni din 2026, dar avansul achitat este cel mai mic, abia depășind 15%.

Dinamica avansului în marile orașe reflectă o adaptare la realitatea pieței locale. Într-un context în care prețurile cresc, mulți cumpărători își folosesc economiile sau fondurile din vânzarea unor proprietăți anterioare pentru a suplimenta avansul creditului ipotecar. Acest aport propriu mai mare le permite să se încadreze în gradul de îndatorare și implicit să își asigure o rată lunară sustenabilă pe termen lung”, a declarat Dan Niculae, CEO Imobiliare.ro Finance, liderul pieței de brokeraj de credite din România.

Găsiți, în continuare, concluziile celei mai noi analize Imobiliare.ro Finance. Aceasta a fost realizată în baza datelor colectate în perioada ianuarie-mai 2026 cu privire la creditele ipotecare accesate de locuitorii marilor orașe din țară prin intermediul brokerilor rețelei.

Creditele românilor în 2026. Clujenii și timișorenii achită cel mai mare avans când cumpără o locuință, constănțenii abia depășesc minimul acceptat

Clujenii plătesc un avans dublu față de pragul minim solicitat de bănci

Clujenii plătesc cel mai mult pentru locuințele lor și iau, în consecință, cele mai mari împrumuturi pentru a deveni proprietari. În primele cinci luni ale acestui an, valoarea medie a unui credit ipotecar nou accesat de aceștia a fost de 584.045 de lei (echivalentul a 111.571 euro), cu 23% mai mare față de cea împrumutată de constănțeni și cu 50% peste cea necesară ieșenilor pentru achiziții imobiliare.

Tot clujenii sunt și românii care atunci când solicită un credit pentru casă sunt dispuși să plătească cel mai consistent avans. Avansul mediu achitat de cei care au accesat credite ipotecare prin intermediul brokerilor biroului local Imobiliare.ro Finance a fost de 32% în intervalul ianuarie-mai 2026, dublu față de pragul minim necesar solicitat de bănci. 

Constănțenii împrumută sume mari, dar achită cel mai mic avans

Constănțenii se poziționează pe locul al doilea în clasamentul locuitorilor marilor orașe care au accesat în primele luni ale anului în curs cele mai consistente sume pentru a deveni proprietari. Valoarea medie a unui credit ipotecar obținut pe plan local prin brokerii Imobiliare.ro Finance a fost de 474.275 de lei (90.606 euro). Avansul pe care aceștia au fost dispuși să îl achite a fost, însă, cel mai mic, doar 18%, abia depășind pragul minim de 15% acceptat de bănci în cazul creditelor ipotecare în lei.

Bucureștenii și brașovenii, cot la cot când accesează credite ipotecare

Următoarele locuri în clasament sunt ocupate de bucureșteni și brașoveni. Sumele medii împrumutate în primele cinci luni de locuitorii celor două orașe sunt apropiate, iar avansul mediu achitat este similar. Cei care au accesat finanțare pentru a cumpăra o locuință în Capitală au avut nevoie, în medie, de 458.703 lei (87.631 euro) pentru a deveni proprietari și au adus de acasă 25% avans.

Valoarea medie a creditelor noi acordate de Imobiliare.ro Finance în Brașov a fost de 457.044 lei (87.320 euro), iar avansul mediu înregistrat pe plan local a fost tot de 25%.

Avansul mediu achitat de timișoreni, depășit doar de cel plătit de clujeni

Timișorenii împrumută sume cât mai mici pentru a face achiziții imobiliare, dar achită un avans considerabil mai mare atât față de locuitorii altor orașe, cât și față de pragul minim acceptat de bănci. Valoarea medie a creditelor noi acordate de brokerii Imobiliare.ro Finance activi pe plan local a atins în primele cinci luni ale acestui an 406.068 lei (77.581 euro). Doar în Iași s-au accesat sume mai mici pentru finalizarea tranzacțiilor imobiliare. 

Avansul mediu plătit de timișoreni a fost, însă, al doilea cel mai mare înregistrat la nivelul principalelor centre urbane din România, de 27%. Clujenii sunt singurii care reușesc să-i depășească pe timișoreni la acest capitol.

Ieșenii iau cei mai puțini bani de la bancă pentru a deveni proprietari

Cumpărătorii ieșeni achită mai puțin pentru locuințele pe care le achiziționează, prețurile solicitate de proprietari și dezvoltatori fiind considerabil mai mici față de cele practicate în alte orașe principale din țară, motiv pentru care aceștia accesează și cele mai mici împrumuturi. În medie, valoarea unui credit ipotecar nou a fost de 388.778 lei (74.277 euro) în intervalul ianuarie-mai 2026. Avansul mediu plătit de ieșeni a fost, însă, similar cu cel achitat de bucureșteni și de brașoveni la accesarea unui împrumut, mai exact de 25%.

Cât costă un apartament în marile orașe din țară?

Clujenii plătesc mai mult decât locuitorii celorlalte mari orașe din țară pentru a deveni proprietari. Prețul mediu solicitat cumpărătorilor pentru apartamente a ajuns, luna trecută, la 3.326 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro – instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară. 

Tot în luna mai, pragul de 2.000 euro/mp util a fost atins pentru prima dată pe piața rezidențială din Constanța, iar prețul solicitat de proprietarii și dezvoltatorii din Brașov a ajuns la o medie de 2.305 euro/mp util. În București, apartamentele sunt listate la vânzare cu 2.295 euro/mp util.

Timișoara și Iași sunt singurele mari orașe din țară unde prețul mediu solicitat cumpărătorilor interesați de achiziția unui apartament nu a atins încă borna de 2.000 euro/mp util. Conform Indicelui Imobiliare.ro, în orașul de pe Bega locuințele sunt scoase la vânzare cu un preț mediu de 1.948 euro/mp util, în timp ce în Capitala Moldovei acesta ajunge la 1.990 euro/mp util.

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