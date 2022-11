Pentru a supraviețui, Crenguța are nevoie de 20.000 de lei lunar. În lupta cu cancerul, fetița de 7 ani este dependentă de tratamentul care a readus-o la viață

Crenguța-Ioana Dobrea, din comuna Pătrăuți, Suceava, este o fetiță al cărei destin s-a schimbat dramatic în urmă cu trei ani, când a fost diagnosticată cu o formă de cancer extrem de agresivă. Din acel moment, copila, acum vârstă de 7 ani, a intrat, fără voia ei, în vâltoarea unei cumplite lupte pentru supraviețuire, încleștare cu „monstrul” care i s-a aciuat în trup și care a aruncat-o o vreme în comă, în anticamera morții. Acum, fetița – o mică eroină – este ceva mai bine, dar starea ei de sănătate se poate deprecia în orice moment, dacă întrerupe tratamentul care o ține în viață. Pentru a supraviețui, Crenguța are nevoie de cel puțin 20.000 de lei lunar!

Dramatica poveste de viață a fetiței și-a scris prima filă în urmă cu trei ani când, dintr-odată, abdomenul a început să i se umfle nefiresc și inexplicabil, iar puterile o părăseau de la o zi la alta. Specialiștii care au consultat-o nu au realizat după primele investigații ce nenorocire se abătuse asupra bietei copile și, drept urmare, i-au prescris un tratament pentru o suferință stomacală banală.

Dar, de fapt, în trupul fetiței crescuse, fără să realizeze cineva, o tumoră de peste două kilograme care, perfid, își întinsese tentaculele precum o caracatiță și prinsese în strânsoarea ei mai toate organele – pancreas, ficat, plămâni intestine… Abia investigațiile computerizate (CT, RMN) făcute două luni mai târziu, timp în care starea de sănătate a micuței s-a tot deteriorat, au scos la iveală îngrozitorul adevăr: Crenguța suferea de cancer!

Diagnosticul – neuroblastom cu lanț ganglionar cu afectarea nervilor periferici -, a fost unul care i-a făcut pe medici să privească cu mari rezerve șansele ei de salvare. Biopsia făcută la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde Crenguța a fost transferată după o scurtă internare la „Județeanul” din Suceava, a spulberat orice speranță a părinților că, totuși, diagnosticul de cancer ar fi putut fi o eroare medicală.

„Niciun moment nu ne-am gândit că micuța noastră Crenguța ar putea să fie atât de bolnavă. Mai ales că medicii care au consultat-o la început ne-au spus să stăm liniștiți, pentru că e doar o afecțiune stomacală. După investigațiile computerizate, făcute la două luni de la primele simptome, am aflat ce nenorocire s-a abătut asupra ei.

Nici nu-mi vine să pronunț numele bolii, atât este de înspământătoare. Vestea că are cancer, într-o formă foarte agresivă, a venit ca un șoc, a căzut cerul pe noi… Am plâns continuu până când nu am mai avut lacrimi”, își amintiește Alina-Elvira Dobrea, 35 de ani, mama Crenguței cum a început totul.