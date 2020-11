Criminalul care și-a ucis fosta iubită cu 25 lovituri de cuţit, în centrul Timișoarei: ”Nu glumesc, ţi-am zis că o să o omor”

Sentinţa a fost dată de Tribunalul Timiş, la sfârşitul lunii octombrie, iar informaţiile din anchetă dezvăluie detalii tulburătoare despre împrejurările crimei.

Potrivit procurorilor, Cosmin Titiş i-a aplicat fostei sale iubite, Karina Parnica, 25 lovituri de cuţit, în diferite zone ale corpului. Ucigașul a folosit un cuţit de vânătoare.

Drama tinerei de 20 de ani a început la scurt timp după ce a decis să se despartă de iubitul său, pentru un alt bărbat. Cosmin Titiș nu a fost de acord cu încheierea relaţiei cu victima şi a trecut la amenințări, inclusiv cu moartea.

Karina Parnica a avut o relație de 5 ani cu Cosmin Titiș, cel care a ucis-o din gelozie

”Atâtea cuţite i-am dat până a rămas lată”

La puțin timp după ce a ucis-o pe Karina, Cosmin Titiș i-a trimis un mesaj vocal sadic bărbatului pentru care îl părăsise fosta iubită.

”Văzând mesajul vocal, primul lucru pe care l-am făcut a fost să o sun pe Karina. Aceasta nu mi-a răspuns (…) Am decis să-l sun pe Titiş, l-am întrebat dacă are chef de glume, iar aceasta mi-a răspuns: Nu, prostule, nu glumesc, ţi-am zis că o să o omor, atâtea cuţite i-am dat până a rămas lată. Sun-o pe mă-sa şi spune-i ce am făcut”, a relatat prietenul Karinei.

Recomandări Fuga bolnavilor cronici după medicamentele pe care pandemia le-a scos din farmacii: “E pelerinaj medical în toată țara”

Mărturia criminalului

În seara crimei, ucigaşul i-a trimis un mesaj şi bunicii victimei în care se lăuda că i-a ucis nepoata. În faţa instanţei, el a susţinut că s-a deplasat din Lupeni la Timişoara, pentru a o determina pe victimă să se întoarcă la el.

”În timp ce mă certam cu ea, îmi trecea prin cap tot ce mi-a făcut Karina şi atunci îmi amintesc că am înjunghiat-o în picior, Karina fiind pe bancă, după care nu mai ştiu ce s-a întâmplat, nu am mai văzut şi auzit nimic. Când mi-am revenit, am văzut-o pe Karina la câţiva metri, era plină de sânge şi vorbea cu un băiat să sune la ambulanţă.

Eu m-am îndreptat spre ei, m-am apropiat de Karina, am luat-o în braţe, realizând că i-am făcut rău, aceasta era speriată şi agitată. Când am prins-o în braţe acesta a căzut, nemaiputându-se ţine pe picioare. Atunci am tras de Karina de câteva ori să o ridic, în tot acest timp având cuţitul în mână, am văzut că acesta nu se trezeşte şi atunci m-am speriat și am fugit”, a declarat criminalul.

Recomandări Cum să trăiești decent când vei ieși la pensie și vei avea mai puțini bani. Câteva lucruri pe care le poți face acum

”M-am spălat pe mâni de sânge la o fântână publică”

Acesta a continuat reconstituirea faptelor: ”Am aruncat cuţitul în Bega, m-am spălat pe mâni de sânge la o fântână publică şi am aruncat geaca, în timp ce alergam, pe malul Begăi. Am ajuns la nişte linii de cale ferată şi atunci am sunat pe bunicii Karinei cărora le-am spus ce am făcut.

Am sunat-o și pe mama mea, pe unchiul ei cărora de asemenea le-am spus ce am făcut. L-am sunat şi pe Eduard, căruia i-am spus că din cauza lui s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Am vorbit şi cu fratele meu şi sora mea la telefon, la un moment dat am fost sunat de două numere necunoscute ale unor poliţişti, cărora le-am trimis locaţia, fiind depistat ulterior de poliţie”, a declarat criminalul.

Recomandări 12 mari publicații ale lumii laudă un lucru făcut în România

Mesajele înfiorătoare ale ucigaşului: ”O să audă toată Europa de mine”

Întrebat fiind de ce victima nu a depus plângere penală împotriva lui Cosmin Titiş, Eduard, prietenul Karinei, a răspuns că inculpatul îi spunea victimei de fiecare dată că „nu-l interesează că merge la puşcărie, că acolo va sta liniştit, va trage de fiare, iar când se va elibera tot o va omorî”.

În mesajele trimise lui Eduard, Cosmin Titiş se lăuda cu planurile sale diabolice. „O iau cu mine in groapa, jur”; „O distrug pe viaţă”; „Când pun mâna pe ea o bag în scaun cu rotile”, „Îi rup coloana şi nu mă poţi opri nici tu si nici nimeni în lumea asta. Doar moartea mă mai opreşte”; „Nu vorbesc aiurea. Astea-s ameninţări care mi le asum şi le şi îndeplinesc, ori acum ori în zece ani, dar când o prind, o termin”; „Îi rup coloana, ascultă ce zic io, asta e scopul meu în viaţa asta, să o nenorocesc pe viaţă. Când voi da de ea vei vedea”; „Voi nu realizaţi când vă bate moartea la uşa până nu o vedeţi cu ochii voştri”;

”Dacă ea nu vine acasă, când o voi întâlni în viaţa asta o să audă toată Europa de mine, ai să auzi şi tu”

”Acum e prea târziu. S-o încurcat cu tine şi nu mai are scăpare”, „Eu i-am zis să o termine cu tine şi nu vrea. Asta îi aduce moartea. Oricum pentru simplu fapt că o făcut ce o făcut, dacă nu vine acasă şi merge oriunde în lumea asta o voi găsi. Asta am hotarât şi numai moartea mă opreşte”.

Criminalul o ameninţa frecvent, prin mesaje, şi pe tânără, cu câteva zile înainte să o ucidă. „Ori că vii acasă, ori că nu vii acasă, să deie Dumnezeu în secunda asta să crap dacă nu o să fiu în stare să scot un organ din tine şi tot o să-mi zici”; „Te distrug când pun mâna pe tine. Te distrug când te prind”; „Să te văd moartă şi pe tine şi pe mă-ta, de fapt nu moarte, paralizate în scaun cu rotile, să vă împingeţi una pe alta”, sunt câteva dintre ele.

Sentinţa de 25 de ani de închisoare nu este definitivă.

Citeşte şi:

Lista candidați alegeri parlamentare 2020 Argeș

Profesor de matematică din Berlin, arestat pentru canibalism. Poliția i-a luat urma după ce au fost găsite oase umane într-un parc

Român, fost șofer la poștă, prădător sexual în Anglia. O victimă a spus că i-a mulțumit după ce a abuzat-o

PARTENERI - GSP.RO Ciprian Tătărușanu a „șocat” vestiarul după meciul cu Irlanda de Nord. Dezvăluirile unui coleg + Alibec a răbufnit din nou

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Sex la ATI. Medici, prinși în focul pasiunii în loc să aibă grijă de bolnavi. Ce se întâmplă

HOROSCOP Horoscop 20 noiembrie 2020. Berbecii sunt dornici de noutăți, întâlniri și discuții cu cei care îi inspiră

Știrileprotv.ro Răsturnare de situație. Acestea sunt condițiile în care o persoană este suspectă de infectarea cu noul coronavirus

Telekomsport VIDEO-ŞOC! O prezentatoare TV a rămas GOALĂ în faţa tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii