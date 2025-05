Crin Antonescu a scris că el a pierdut primul tur al alegerilor și că nu are ce reproșa partidelor care l-au susținut, dar a trimis totuși o „săgeată” când s-a referit la trădări, spunând că „au fost”.

„Eu am pierdut alegerile. Nu mai căutați trădări, incapacitate de mobilizare, etc. Au fost, desigur. Dar, la capătul zilei, atât le-am spus eu românilor: ceva mai puțin decât Nicușor Dan. Nu știu câte din voturile pentru mine au fost pentru că așa au zis PSD, PNL, UDMR. Nu știu câte voturi aș fi luat dacă nu eram împreună cu amintiții. Eu vorbesc aici cu cei care m-au votat pe mine, cel care am fost și sunt. Cei care știu că eram singurul candidat din afara «sistemului», orice accepțiune i-am da”, a transmis fostul prezidențiabil.

Și a continuat: „Dacă voturile PSD veneau spre mine, însemnau stagnare și «sistem». Dacă ar merge la dl. Dan, ar fi bune, ar fi stabilitate și mobilizare întru «salvarea țării». Dacă trebuie să mai «salvăm» țara, încă o dată (a câta?), cot la cot cu Băsescu, cu Pleșu, cu «m**e PSD» în primul tur și cu «săriți PSD” în turul 2, o salvăm”

Crin Antonescu a adăugat că este liber să aleagă cu cine va vota în turul 2 între George Simion și Nicușor Dan, însă nu a nu a oferit un răspuns tranșant. În schimb, a lansat un atac la adresa primarului Capitalei.

Recomandări Primul sondaj înaintea turului 2 al alegerilor prezidențiale, prezentat de Nicușor Dan. La ce diferență este față de George Simion

Între demagogi de joasă speță care urmează să distrugă România mea și securistoizii (aceiași + dl. Nicușor, new entry) care – ajutați la «hei-rup» de atâția oameni de bună credință – o distrug de 20 de ani, am propria mea alegere. Dar e a mea. Nu mă luați voi cu arcanul mobilizării generale. Crin Antonescu:

„Fiți liniștiți, prietenii mei, atâția câți veți fi. Vom vorbi ca oamenii. Liberi, nu captivi în stupiditatea propagandei. Vă iubesc. Pe curând!”, a încheiat el.

În primul tur al alegerilor prezidențiale desfășurat pe 4 mai, președintele AUR, George Simion, a ieșit pe locul 1 cu peste 3,8 milioane de voturi, procentul său fiind 40,96%. Nicuşor Dan a obţinut 20,99% din voturi, iar Crin Antonescu (PSD-PNL-UDMR) 20,07%. Victor Ponta a ieșit pe locul 4, cu 13,04%.

Prin urmare, George Simion și Nicușor Dan se vor înfrunta în turul 2 al alegerilor prezidenţiale din 18 mai.

Urmărește în fiecare zi seria de materiale dedicate finalei prezidențiale – „Nicușor Dan vs George Simion”!

Urmărește-ne pe Google News