Un candidat USR-Plus Iași la Senat a fost membru Noua Dreaptă în adolescență. Explicațiile politicianului

Cristi Berea, candidatul USR-Plus Iaşi pentru Senat, a recunoscut că a fost membru al organizaţiei Noua Dreaptă în adolescenţă. „Aveam doar 15 ani, eram minor, și am ieșit după ce am înțeles că agenda lor e aberantă”, a declarat Berea pentru sursa citată.

Da, am fost în organizație, pentru că atunci era doar un ONG, nu partid. Organizația era compusă din mine și un prieten, ședințele noastre erau meciuri de biliard. Pe la 16 ani am ieșit din organizație și nu mai am nici o legătură. Am intrat pentru că aflasem că ajută bătrânii, le construiesc case, și pentru că organizau tabere.

