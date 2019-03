Tensiunile dintre conducerea PNL Bucureşti şi cea centrală a partidului s-au acutizat, în ultima perioadă. Cristian Buşoi a ieşit cu un mesaj pe Facebook în care a anunţat că se retrage de la conducerea PNL Bucureşti.

„Pentru că voi fi implicat și în campania electorală națională, nu doar în cea din București, am delegat prim-vicepreședintelui Alexandru Nazare prerogativele de președinte al PNL București pe perioada precampaniei și a campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare. Am încredere că uniți vom reuși să avem un scor pe măsura implicării și a profesionalismului fiecărui membru al Organizației noastre”, a scris el.

Ludovic Orban a intrat în conflict cu Organizaţia PNL Bucureşti, după ce au apărut informaţii că primarul Gabriela Firea ar fi negociat cu liberalii din CGMB, pentru un post de viceprimar, din partea acestui partid.

Conducerea partidului a decis, imediat, să someze conducerea PNL Bucureşti să respecte strategia politică stabilită în forurile statutare ale Partidului Naţional Liberal, şi anume, aceea de opoziţie totală împotriva administraţiei PSD a Bucureştiului.

„Poziţia Partidului Naţional Liberal trebuie să fie foarte clară, de opoziţie împotriva administraţiei PSD. De asemenea, am luat decizia în Biroul Executiv ca PNL să nu depună niciun candidat pentru funcţia de viceprimar general, pentru că nu putem accepta sub nicio formă ca pe final de mandat, PNL să participe în conducerea executivă a Primăriei, în condiţiile în care se prefigurează un dezastru total al administraţiei Firea, al administraţiei PSD a Bucureştiului care şi-a bătut joc de bucureşteni şi care a călcat în picioare toate promisiunile care au fost făcute către bucureşteni. Am luat decizia că oricine nu respectă decizia Biroului Executiv va suporta consecinţele statutare, adică se află în afara PNL”, a declarat Orban, atunci.

Întrebat dacă vor exista sancţiuni pentru cei din PNL Bucureşti care au venit cu această propunere de viceprimar, şeful PNL a replicat:

„Preşedintele PNL Bucureşti nu a participat la şedinţă, el este mandatat de mine, personal, să participe astăzi la reuniunea LIBE din Parlamentul European la care se va lua decizia privitoare la candidatul român pentru funcţia de procuror-şef. Vom discuta luni în Biroul Executiv, vom face o analiză a situaţiei din Bucureşti astfel încât să luăm deciziile care se impun pentru a oferi garanţii ferme că PNL, în Bucureşti, va continua bătălia pe viaţă şi pe moarte cu o administraţie care distruge Bucureştiul.”

