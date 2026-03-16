Piedone a condus fără permis timp de un deceniu

În cadrul interviului, Piedone a explicat că a ales să susțină examenul auto într-o altă localitate decât Bucureștiul, unde era deja o persoană publică. „Pot să vă povestesc acum că faptele s-au prescris. Cum să mă duc să dau de permis în București, dacă eu conduceam fără carnet de vreo 10 ani? M-am dus într-un sat uitat de munte și am ajuns până la urmă la Curtea de Argeș. Am locuit acolo, în satul Priboieni, s-a verificat, chiar am stat acolo”, a declarat fostul edil.

Piedone a fost declarat admis pentru nu mai puțin de cinci categorii de permise auto într-o zi

Conform informațiilor apărute în presă, pe 21 octombrie 2008, Piedone a fost declarat admis pentru nu mai puțin de cinci categorii de permise auto – A, B, C, CE și D – toate obținute în aceeași zi. Ulterior, în 2009, fostul primar a fost implicat într-un dosar penal legat de obținerea ilegală a permiselor în județul Argeș.

Implicarea în „mafia permiselor din Argeș”

Dosarul penal din 2009, primul caz colectiv de acest tip din România, a implicat peste 400 de persoane acuzate că au obținut permise auto prin mituirea polițiștilor din Serviciul de Permise Auto Argeș. Printre cei arestați s-au numărat 23 de polițiști, inclusiv șefii instituției. În cazul lui Piedone, ancheta a dezvăluit că acesta a susținut cinci examene într-o singură zi, după ce și-a stabilit temporar reședința în comuna Priboieni pentru a putea susține examenele la Pitești.

Prefectul de Argeș a solicitat Judecătoriei Pitești să anuleze cele cinci permise pe motiv că domiciliul declarat era unul fictiv. Cu toate acestea, Piedone a câștigat procesul și a rămas cu permisele, conform informațiilor oferite de Aktual24.

Opoziția cere demisia lui Piedone, dar Băluță face scut în jurul lui

După recentele declarații ale fostului edil, Partidul Drept, condus de Vlad Gheorghe, a cerut demiterea lui Cristian Popescu Piedone din funcția de consilier personal al primarului Sectorului 4, Daniel Băluță. Într-un comunicat, reprezentanții partidului au acuzat atitudinea relaxată a fostului primar față de respectarea legii.

„Mai cunoscute ca Piedone sunt scandalurile de corupție în obținerea ilegală a permiselor în Argeș. A fost un autodenunț relaxat în care se laudă cu prietena tuturor infractorilor: prescripția. Asta spune multe despre modul în care înțelege el legea. Piedone ne arată aroganță combinată cu dispreț față de lege, față de cetățenii pe care i-a pus în pericol fără nicio urmă de regret sau responsabilitate”, se arată în comunicatul Partidului Drept.

În prezent, Cristian Popescu Piedone ocupă funcția de consilier personal al primarului Sectorului 4, fiind remunerat din bugetul public. Reacțiile publice la recentele sale declarații continuă să fie extrem de critice, în special având în vedere antecedentele sale în dosarul permiselor ilegale.

