Nota finală s-a situat sub pragul legal

Cristina Andrei, directoarea Muzeului Național George Enescu, a fost demisă din funcție de către Ministerul Culturii. Decizia vine ca urmare a rezultatelor obținute la evaluarea anuală a managementului, unde nota finală s-a situat sub pragul legal care permitea continuarea mandatului, relatează Cultura la dubă.

În locul acesteia a fost numit manager interimar Bogdan Tănăsescu, de profesie arheolog, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Culturii. Acesta a candidat recent, fără succes, la concursul de management al Muzeului Național de Istorie a României.

Manuscrise originale, abandonate în containere

Pe 3 martie 2026, Cultura la dubă a dezvăluit cum manuscrisele originale ale lui George Enescu, inclusiv capodopera Oedipe, sunt abandonate de mai bine de patru ani în containere, sub cerul liber.

Potrivit surselor publicației, piese de mobilier, fotografii și bunuri de o valoare inestimabilă, clasate în Tezaurul Național, sunt lăsate pradă capriciilor vremii și variațiilor extreme de temperatură.

Bunurile au fost scoase din sediul muzeului odată cu începerea restaurării Palatului Cantacuzino. Lucrările sunt oprite de mai bine de doi ani, prelungind periculos perioada în care manuscrisele și obiectele de tezaur sunt depozitate în condiții neadecvate.

Sursele publicației confirmă că depozitarea în containere este ilegală și periculoasă: spațiile nu au dezumidificatoare, iar climatizarea este rudimentară.

Chiar în ziua în care Cultura la dubă dezvăluia condițiile în care sunt păstrate manuscrisele de Tezaur ale lui George Enescu, conducerea muzeului a reacționat agresiv. Jurnalista Alexandra Tănăsescu acuză că a fost ținta unui episod de intimidare la care a luat parte și o avocată care s-a recomandat reprezentantul legal al ministerului și care a spus că îi face plângere penală pentru înregistrarea fără acord a discuției telefonice.









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