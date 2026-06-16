Procurorii analizează mai multe piste în anchetă

Conform Parchetului din Lublin, un bărbat necunoscut s-a apropiat de Robert K. și a tras două focuri de armă de la mică distanță, rănindu-l. După ce victima a căzut la pământ, agresorul s-a apropiat și a tras alte trei focuri înainte de a fugi. La fața locului, anchetatorii au găsit cinci tuburi de cartuș și un proiectil Luger Geco de 9 mm. „Concluziile sunt probabil evidente, dar sunt obligat să mă țin de fapte”, a declarat procurorul Marcin Kozak în cadrul unei conferințe de presă.

Ancheta vizează mai multe posibile motive, inclusiv un atac personal sau o execuție comandată, a adăugat Kozak: „Examinăm diverse teorii, care au grade diferite de probabilitate. De asemenea, nu putem exclude un motiv personal. Oricât de spectaculos pare în acest moment, în cele din urmă s-ar putea dovedi a fi o crimă pasională. Dar acestea sunt doar speculații ale mele” .

De la proteste anti-Kremlin la o moarte violentă

Robert K., cunoscut sub numele de scenă Simon Skrepetski, era un critic fervent al regimului lui Vladimir Putin și al liderului cecen Ramzan Kadîrov. Stabilit în Polonia din 2021, artistul părăsise Rusia de teama represaliilor. El participase recent la o demonstrație în fața ambasadei Rusiei la Berlin, unde și-a prezentat lucrările satirice îndreptate împotriva Kremlinului.

Pe canalul său de Telegram, Skrepetski semnalase anterior amenințări primite din partea naționaliștilor ruși și a susținătorilor Kremlinului.

Moartea lui Skrepetski readuce în atenție soarta criticilor lui Putin

Uciderea lui Skrepetski se înscrie într-un șir dramatic de atacuri asupra opozanților Kremlinului și artiștilor critici la adresa regimului rus. Grupul Pussy Riot, cunoscut pentru protestele sale împotriva lui Putin, a avut mai multe membre încarcerate sau urmărite penal. Recent, pe 7 mai 2026, membrele grupului au protestat la Veneția împotriva participării Rusiei la Bienala de Artă.

În ultimii ani, numeroși opozanți ai regimului de la Moscova au fost forțați să se exileze, fiind amenințați, persecutați sau chiar asasinați. Cazul cel mai răsunător rămâne cel al lui Alexei Navalnîi, care a murit în 2024 într-o colonie penală rusă, după ce a fost otrăvit cu o neurotoxină rară, epibatidină, conform investigațiilor realizate de laboratoare internaționale și anunțate în 2025 de văduva sa, Iulia Navalnaya.

Poliția a declanșat o amplă operațiune pentru găsirea atacatorului

După atacul asupra lui Skrepetski, comandantul poliției din Biała Podlaska a dispus o mobilizare generală. „Vor exista mult mai multe arestări și percheziții, verificări de identitate și inspecții ale vehiculelor în acest caz. Vom urmări fiecare pistă” , a declarat Marcin Kozak. De asemenea, autoritățile au lansat un apel către martorii oculari să furnizeze orice material video sau fotografic care ar putea ajuta la identificarea atacatorului.

Cazul rămâne în continuare unul complex, iar ancheta este în plină desfășurare. Conform autorităților, este de așteptat ca noi detalii să iasă la iveală în zilele următoare.

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