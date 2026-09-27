Județul Galați se confruntă cu o criză acută de forță de muncă în agricultură. Deși fermierii oferă până la 400 de lei pe zi pentru zilieri, sute de locuri rămân neocupate. Problema este critică, mai ales în această perioadă când este sezonul strugurilor.

Pentru o singură zi de muncă la câmp, un muncitor poate câștiga între 200 și 400 de lei. Cu toate acestea, ofertele financiare tentante nu mai reușesc să atragă oameni, relatează Observator News.

În podgorii, dar și în livezile de pomi fructiferi din județ, culesul bate pasul pe loc din cauza lipsei de forță de muncă. Fermierii susțin că, în ultimii ani, numărul localnicilor disponibili pentru munca zilieră s-a redus drastic, punând în pericol întregul proces de producție.

În această situație, culesul strugurilor s-a prelungit până spre sfârșitul lunii octombrie.

Fără muncitori suficienți, ritmul de strângere a recoltei de pe 200 de hectare este mult prea lent, iar riscul ca strugurii să se deprecieze sau să se strice în vii este tot mai mare de la o zi la alta.

Situația din teren scoate la iveală o realitate socială extrem de complicată. Datele statistice plasează județul Galați pe locul al treilea la nivel național în topul zonelor cu cei mai mulți oameni care nu au un loc de muncă. Cu toate acestea, disponibilitatea localnicilor de a lucra ca zilieri în agricultură a scăzut constant în ultimii ani.

Fermierii ar avea nevoie de peste 100 de muncitori pentru recoltare, însă în podgorie sunt doar 30 de persoane care adună strugurii.

„E grea munca pentru oameni. Ajutorul social e mai important, banii de la stat. Asta e cel mai uşor. Nu mai munceşte lumea cum muncea înainte. Vor să primească, dar să nu muncească", spun fermierii.