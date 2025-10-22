„Cei apropiați de vârsta mea își mai amintesc urarea care se făcea pe vremea aceea: „Sănătate, și să ne vedem în State!”. SUA din mințile noastre era un fel de rai, al libertății, pentru unii, al abundenței, pentru alții. La un moment dat, aș fi putut să ajung acolo, prin căsătorie; am stat însă o noapte, și m-am gândit – ceva dincolo de rațiunea la care țin, un presentiment, m-a oprit. Acum, acel presentiment a crescut copleșitor, făcându-mă să mă uit năuc la ce e dincolo de ocean: nici mai mult, nici mai puțin decât America lui Ceaușescu”, a scris CTP pe Facebook.

Jurnalistul a făcut apoi paralele între gesturile megalomanice ale celor doi lideri. Dacă „Scorniceșteanul a dărâmat o istorie de sute de ani a Bucureștiului” pentru a construi Casa Poporului, Trump „smulge bucăți din seculara Casă Albă ca să facă în loc o sală de bal de 8.000 mp”, iar vizavi de Lincoln Memorial vrea „să ridice Arch of Trump, nu Triumph”. „Așa vrea să se nemurească regele Trump”, crede gazetarul.

CTP a mai scris că președinte american își construiește un cult al personalității, „preluat de Ceaușescu de la Stalin”, dar „ridicat pe noi culmi”: „Depășindu-l pe Ceaușescu, Trump se autoglorifică la fiecare zece vorbe: tot ce face este „fantastic”, „minunat”, „perfect”, „al naibii de frumos”, „nemaivăzut” și „nemaiauzit” vreodată”.

Și politica externă a fost pusă sub lupă. CTP a rememorat cum Ceaușescu a încercat prin canale secrete să obțină Premiul Nobel pentru Pace, iar Trump „a dat personal telefoane de presiune”, ajungând să-l „sictirească pur și simplu” pe premierul Indiei, Modi, pentru că „n-a sărit să-l propună comitetului de la Oslo”, apoi Trump „a atacat India cu tarife”.

„Ceaușescu era un ins cu patru clase, agramat, incult, ignorant, necunoscător al istoriei și culturii românești și universale, bolnav de putere, dotat cu o inteligență de câine sălbatic care conduce o haită. Trump este incult, ignorant, necunoscător și nepăsător al istoriei și culturii americane și universale, bolnav de putere,dotat cu o inteligență lacomă de escroc imobiliar și afacerist pârât, care a reușit să scape nepedepsit”, a susținut Cristian Tudor Popescu.

Concluzia a fost sumbră: „Mintea mea nu mai găsește nicio portiță de scăpare din fața acestei constatări: în America, în România, în întreaga lume, omenirea se degradează rapid, în număr înspăimântător”.

Fostul dictator Nicolae Ceaușescu a condus România în perioada 1965-1989. El a fost executat pe 25 decembrie 1989, la Târgoviște, după un proces sumar, decizia fiind luată de cei care au preluat puterea după 22 decembrie 1989, printre care Ion Iliescu și Gelu Voican Voiculescu, un cunoscut al viitorului președinte. După 36 de ani de la acele momente, sunt opinii divergente. Unii spun că a fost o Revoluție care a dus la căderea regimului comunist, alții susțin că a fost o lovitură de stat.

